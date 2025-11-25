Obavijesti

VELIKI PREOKRET

Švicarske vlasti zabranile koncert hrvatskih izvođača: 'Misle da je politički događaj'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Cronight organizacija

Na ovom koncertu trebali su nastupiti Nenad Ninčević & Hrvatske Ruže, Miroslav Škoro i Mate Bulić...

Otkazan je koncert u Švicarskoj u CroNight organizaciji, potvrdili su na Facebooku. Na ovom koncertu trebali su nastupiti Nenad Ninčević & Hrvatske Ruže, Miroslav Škoro i Mate Bulić. Njihovu objavu prenosimo u cijelosti: 

"Dragi naši gosti,

Već tri mjeseca borimo se s nepravdom koja nas je zadesila u vezi s koncertom planiranim za 24. siječnja 2026.

Grad Bülach od nas je zatražio imena izvođača, što smo i dostavili još u kolovozu, nakon što smo postigli sve dogovore s izvođačima. Nekoliko dana kasnije dobili smo zeleno svjetlo od dvorane - potvrdu da je sve u redu s dozvolama i da možemo započeti s reklamom.


Međutim, samo tjedan dana nakon početka promocije primili smo pismo iz grada Bülacha kojim nam otkazuju koncert, uz obrazloženje da smatraju kako se radi o političkom događaju te da grad ne može jamčiti sigurnost.

Naravno, odmah smo reagirali i pojasnili da su svi navedeni izvođači više puta nastupali u Švicarskoj bez ikakvih incidenata te da koncert nema nikakvu političku pozadinu. Također smo naglasili da na ovom području već četiri generacije Hrvata žive i rade, dobro su integrirani i nikada nisu stvarali probleme.

Zatražili smo i sastanak s hrvatskom veleposlanicom, koja je odmah reagirala te je, zajedno s Veleposlanstvom, pokušala organizirati razgovor s predstavnicima grada i policije Bülacha - no, nažalost, svi su to odbili.

Nakon toga pronašli smo novu dvoranu u Bruneggu, ali nas je danas kontaktirala policija i također nam oduzela dozvolu.

Foto: Cronight organizacija

Zbog svega navedenog prisiljeni smo otkazati koncert, unatoč velikom interesu publike.

Moramo priznati da smo kao organizacija, zajedno s našim izvođačima i Veleposlanstvom, ostali u velikom šoku i razočaranju. Ovo je veliki udarac za sve nas Hrvate koji živimo u Švicarskoj, kao i za naše izvođače.

Svi koji su kupili ulaznice mogu ih vratiti putem Ticketcorner-a.

Hvala vam na razumijevanju i podršci.

Srdačan pozdrav,

Vaša CroNight organizacija u Švicarskoj", napisali su na Facebooku.

