'Svim studentima želimo dati besplatan prijevoz vlakovima'

Monika, Matko, Matej i Juraj u petak su ležerno izvadili karte na kojima je pisalo da koštaju nula kuna i pokazali ih šefu vlaka Emiru Bukiću (55).

- Pogledajte, na njima piše da su nula kuna. Divna su ovo djeca, s njima smo uvijek petkom poslijepodne u vlaku, a opet se vidimo u nedjelju kad se vraćaju za Zagreb na studij. Ovo je studentski vlak, koji su između Zagreba i Požege uveli baš za njih - govori Bukić. U petak je u njemu bilo 60 studenata, svi su se besplatno vozili i još koji redovni putnik.

HŽPP je od 8. listopada uveo besplatne karte za redovne studente i učenike iz Požeško-slavonske županije koje putuju između Zagreba i Požege. I redovni studenti Splitsko-dalmatinske županije od prije četiri mjeseca mogu potpuno besplatno putovati vlakom bilo gdje u zemlji zahvaljujući ugovoru HŽPP-a i županije. Po njemu HŽ daje popust na takve karte od 50 posto, a ostali dio cijene pokriva županija. Godinu dana karte su besplatne za redovne studente i učenike četiri županije, koji koriste vlak na pruzi Banova Jaruga – Daruvar – Virovitica.

Predsjednik uprave Željko Ukić kaže da im je želja imati besplatne karte za sve studente, a da o tome razgovaraju s Osječko-baranjskom te Vukovarsko-srijemskom županijom.A da bi dobili besplatnu kartu, redovni studenti od HŽ-a moraju zatražiti pametnu karticu i dati kopiju osobne ili nekog drugog identifikacijskog dokumenta. Također, moraju priložiti i kopiju indeksa ili iksice te od županije zatražiti potvrdu o sufinanciranju prijevoza. Studenti iz vlaka s kojima smo razgovarali potvrdili su da je sve gotovo u jednom danu, a besplatne karte pomogle su u budžetima njihovih obitelji.

- Studiram na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu i prije sam išao sam kući jednom mjesečno. Povratna autobusna karta je oko 150 kn. Sad idem češće jer je vlak besplatan – kaže Matej (24). Izračunali smo – ako je u pet godina studiranja jednom na mjesec išao kući autobusom, to je njegovu obitelj do sad koštalo oko 9000 kuna. Da je išao vlakom s kartom oko 50 kuna, to bi ga koštalo 3000 kuna.

- Uf - podigao je obrve kad izračunali koliko je to novca za prijevoz.