Svinjska kuga ponovno utjerala strah: 'Ne znam što nas čeka...'

Ponovno je u srpnju zabilježena afrička svinjska kuga u Slavoniji. I ako su svinjogojci zabrinuti, resorno Ministarstvo poljoprivrede poziva na oprez i pridržavanje svih propisanih mjera, javlja RTL.

- Prvi puta smo uspjeli i nije je bilo, hvala Bogu, ali evo sada me je jako strah. Ne znam što bih kada bi ostao bez svinja. Ostali bismo u Slavoniji željni kile masti - govori Božo Dragičević, svinjogojac iz Retkovaca.

Svinjogojci koji se pridržavaju propisanih mjera upozoravaju kako ova bolest prijeti iz šume.

- Ako jedan svinjogojac mora imati svinje pod staklenim zvonom i pridržavati se svih biosigurnosnih mjera, a recimo lovci ne moraju ništa, njihove svinje nam mogu dolaziti u naselja, mogu nam hodati gdje hoće, raditi što hoće. Mislim da pravila nisu jednaka za sve - govori Antun Golubović, predsjednik Odbora za svinjogojstvo Hrvatske poljoprivredne komore.

I ako Božo u dvorište ne pušta nikoga, svinje je maksimalno zaštitio ali kako kaže prijetnja je mnogo.

- Komarac ne može ući, ali one jadne dahću, katastrofa koja je to vrućina, pa vani je 40, a u tim svinjarama je po 60 – to je katastrofa", potužio se Dragičević. Svinjogojci upozoravaju i na probleme s dezobarijerama na šumskim putevima. "Svjedoci smo da su te dezobarijere, koje su pod navodnicima postavljene, jako često suhe, da su se raspale od malo bržeg prelaza kamiona ili traktora koji prevoze drva - ističe Golubović.

Dodaje i kako je najveći problem, točnije ono što ga najviše muči jest neizvjesnost.

- Ujutro se probudim, ja ne znam što me čeka u svinjari, hoće li to biti živo, neće biti. Kad vidim da su svi zdravi, hvala Bogu, rekoh danas će valjda biti dobro", priča Božo Dragičević. A da bi bilo dobro traže smanjenje broja divljih svinja u šumama. "Da se u trećoj zoni svinje divlje očiste na nulu, a u ostatku Republike Hrvatske da se svedu na biološki minimum od 10 posto po lovno gospodarskoj osnovi - poručuje Antun Golubović.

U Ministarstvu poljoprivrede kažu da za to nema zapreka.

- Postoji odluka koja je donesena prošle godina da se broj divljih svinja spusti na biološki minimum od deset posto - govori ministar Josip Dabro.