Svjedoci i liječnik o incidentu na Rebru: 'Curica (2) nije udarila glavom'. Uključila se i policija

"Preuveličano". Tom je riječi, doznajemo na KBC-u Zagreb, svjedok opisao događaj koji je završio u medijima nakon što je majka slabovidne djevojčice stala pred kamere i ispričala da je njezinoj kćerkici liječnik u bolnici na silu oteo iz ruke dječji stolac s kojim se igrala zbog čega je pala i, kako tvrdi majka, zadobila ozljede glave.

Ministarstvo zdravstva zatražilo je očitovanje o slučaju, a uplela se i policija koju je pozvala nezadovoljna majka. No u bolnici nam kažu da se stvari nisu odvile tako kako majka tvrdi, što je potvrdio i već spomenuti svjedok, odnosno, roditelj drugog djeteta koji je bio prisutan i sve vidio.

U trenutku događaja djevojčica stara nešto manje od dvije godine bila je bolnička pacijentica na Klinici za kirurgiju, nakon operacije na očima. Majka joj je, kažu u bolnici, tog 30. kolovoza došla u posjetu i odvela curicu u bivšu čekaonicu koja je svojedobno preuređena i sad je igraonica za male pacijente. A kako kaže i svjedok događaja, majka je cijelo vrijeme tipkala po mobitelu i pustila je djevojčicu da se sama kreće po igraonici.

Tako je dijete počelo navlačiti mali stolac i stvarati buku, a liječnik kirurg došao je i, kako sam tvrdi, pristojno zamolio majku da curici uzme stolac jer buka smeta i drugima koji leže na odjelu. Na to je, kažu u bolnici, majka počela vikati na liječnika, zbog čega je on odlučio uzeti djevojčici stolac iz ruke, i tvrdi da je to učinio polako i bez grubosti. Curica je nakon toga izgubila ravnotežu i završila u sjedećem položaju, na što je majka, objašnjavaju u bolnici, posve izgubila kontrolu i stala urlati na liječnika, psujući i vrijeđajući ga.

Liječnik kirurg, kao i svjedok, kažu da curica nije udarila glavom ni u što, nego je samo sjela na guzu, ali majka je tvrdila da je udarca bilo. Zato je odmah pozvan neurokirurg koji je curicu pregledao i ustanovio da nema nikakvih ozljeda niti tragova udaraca.

Djevojčica je iz bolnice otpuštena dva dana kasnije, 01. rujna.