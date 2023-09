Majka slijepe curice (2): 'Doktor je mom djetetu istrgnuo stolac iz ruke, pala je i ozlijedila se'

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Majka dvogodišnje curice progovorila je za RTL Danas o užasnoj situaciji koju je doživjela kad je sa svojim djetetom boravila u čekaonici u KBC-u Zagreb. Naime, njeno dijete slijepo je na jedno oko, a u čekaonici se igrala s plastičnim dječjim stolcem na koji se oslanjala jer joj pomaže održavati ravnotežu. Iz sobe za odmor izišao je dječji kirurg i rekao da majka uzme stolac jer se s njim dijete ne može igrati. Ona mu je, kaže, odgovorila da ne može na silu. - Veli sad ću vam ja pokazati kako se djetetu stolica oduzme! Ja sam bila u šoku. Došao je on do nje, ona kako je držala stolicu on je njoj istrgao stolicu iz ruke i ona je izgubila ravnotežu i pala. Zadnjim dijelom glave lupila je u veliku drvenu stolicu s metalnim nogama - rekla je majka ozlijeđene curice za RTL. Poslijepodne je djevojčica povraćala. U otpusnom pismu stoji da je dijete samo palo pri igranju i zadobilo udarac. - Sve se desilo ispred kamera. Bila su dva roditelja koja su čekala dijete da ide na operaciju. Jednostavno sam još uvijek u šoku da se to može dogoditi u bolnici na odjelu koji je proglašen prijateljem djece. Je li mu smetao taj zvuk, dijete, što se gura ta stolica. Jednostavno ja ne znam što je tu njemu smetalo - pita se potresena majka. Majka tvrdi da nije prvi put da je ovako nešto doživjela. - Dogodilo se to jednom kad je iz sobe izašla starija sestra s odjela kirurgije dok se dijete igralo s kockicama. rekla mi je: Mama molim vas da djetetu da maknete tu igračku. Mene taj zvuk iritira. Dajte joj knjigu da čita. Kako da ja djetetu dam knjigu da dijete čita i igra se s knjigom. Dijete koje ne vidi - ispričala je. Sa slučajem je upoznata i pravobraniteljica za djecu i tražit će očitovanje svih nadležnih.