Svjedoci požara u Zagrebu: 'More ljudi se okupilo ispred zgrade, vidio se gusti, crni dim'

Gorio je stan u stambenoj zgradi u Zagrebu na Srednjacima. Iz stana u zgradi sukljao je gusti dim, na teren je odmah stiglo nekoliko vatrogasnih ekipa, policija, a bila je i jedna Hitna pomoć. Ozlijedila se jedna osoba, nagutala se dima. Ispred zgrade je bilo šest vatrogasnih vozila, kazao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku. Požar je nakon intervencija vatrogasaca naposljetku i ugašen.

- Koliko znam radi se o stanu u kojem stanuje bivši djelatnik MUP-a. Požar je počeo u kuhinji, a on to nije mogao sam zaustaviti. Brzo se počeo širi. Puhalo je prema istoku tako da smo mi odmah osjetili snažan smrad dima. Pomislio sam da se radi o stanu do nas, ali kad smo pogledali kroz prozor vidjeli smo da je u pitanju taj zadnji ulaz na 6. katu. Nisam vidio vlasnika stana, ali se nadam da je dobro. Vatrogasci su rekli da nema potrebe za evakuacijom ostalih stanara jer su oni relativno brzo bili tu i u sat vremena su riješili sve - Željko Gabrić, predstavnik stanara. Drugi je susjed zvao vatrogasce.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Bio sam u šetnji kad sam vidio kako se dimi iz stana u mojoj zgradi. Zvao sam vatrogasce, ali su već dobili dojave. Strašno, ne poznajem ljude koji žive u tom stanu, ali se nadam da su svi sigurni. Vatrogasci su brzo došli i odličnom intervencijom požar je ugašen u kratkom roku - kaže susjed.

I prolaznici iz drugih dijelova grada su se zaustavili pred požarom.

- Čula sam da je navodno ostalo nekome nešto upaljeno u stanu i da je tako izbio požar. Prolazila sam onuda i vidjela jako puno ljudi ispred zgrade te se gusti, crni dim vidi čak odavde iz studentskog centra - rekla nam je studentica Tina Sabljić. Dodala je i da je promet u kolapsu u tom dijelu grada. Onuda je za vrijeme požara prolazio i Jurica Pavlinović.

- Bilo je sigurno šest do sedam vatrogasnih vozila tamo. Mislim da se radi o trećem katu. Puno je ljudi ispred zgrade, ali nisam čuo ništa o mogućem uzroku požara - rekao je čitatelj.