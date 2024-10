Svjedoci strave u Zagrebu: 'Pokojni je isprovocirao napad'

Inače miran kafić u Ulici Senščak u zagrebačkoj Dubravi u nedjelju navečer postao je poprište krvave tučnjave koja je, nažalost, rezultirala smrću jednog sudionika. Kako je izvijestila zagrebačka policija, oko 20.18 sati u ugostiteljskom objektu, tad nepoznati počinitelj, uz verbalnu prijetnju fizički je nasrnuo na 57-godišnjaka. Udarao ga je šakama po glavi i srušio ga na pod, a 57-godišnjak se pri padu dodatno ozlijedio.

- Liječnička pomoć 57-godišnjaku je pružena na mjestu događaja, gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, a od posljedica ozljeda nedugo zatim preminuo je na putu do bolnice. Iste večeri policijski službenici su 54-godišnjaka, koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovoga kaznenog djela, uhitili na adresi stanovanja i priveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - izvijestila je zagrebačka policija.

Točan uzrok smrti trebala bi rasvijetliti obdukcija, koja se inače uobičajeno zahtijeva ako se sumnja na nasilnu smrt. Zagrebačka policija događaj je početno okvalificirala kao nanošenje teških tjelesnih ozljeda sa smrtnom posljedicom, no ta se kvalifikacija, ovisno o utvrđenom, naknadno može i promijeniti. To bi zapravo značilo da 54-godišnjak nije postupao s namjerom da usmrti 57-godišnjaka. Za to je kazneno djelo zakonom predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora.

Iako, kako smo neslužbeno doznali, kamere videonadzora nisu uhvatile sukob, u tom je trenutku u lokalu bilo više gostiju koji mogu pomoći policiji rasvijetliti događaj.

U kafiću u kojem je sukob izbio nisu željeli razgovarati.

- Sve što sam vidio kazao sam u svojoj izjavi policajcima iz Dubrave. Nemojte se ljutiti, ali o tome što je bilo razgovaram samo sa službenim osobama - kazao je jedan od gostiju kojeg smo zatekli u ponedjeljak popodne, a koji je svjedočio nemilim scenama. Ipak, mještani Novoselca koji poznaju i žrtvu i osumnjičenoga kažu nam da je 54-godišnjak bio isprovociran te da je zato tako reagirao.

- Pokojni je i prije znao raditi probleme, još dok je kafić imao drugog vlasnika. Znam da su ga konobari znali izbaciti iz lokala jer je radio nered. Što se točno dogodilo u nedjelju, ne znam jer nisam ništa čuo ni vidio - izjavio je jedan od mještana.

Dodaje da je osumnjičeni bio taksist, živio je sam u jednoj kući u blizini. Što se tiče preminulog muškarca, za njega kažu kako je govorio da je nekad bio instruktor u vojsci te su ga znali viđati u uniformi. Obojica su povremeno znala navratiti u kafić, u kojem su ih konobari znali po nadimku.

