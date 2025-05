Svjedočila ubojstvu kraj Umaga: 'Čula sam pucnjeve, prišla sam autu... Žena je mrtva ležala...'

Šetala sam tim dijelom. Tu je u blizini plaža. Čuli su se pucnjevi. Dva hica su odjeknula. U prvi mah sam se udaljila, bila sam u potpunom šoku. Otišla sam malo dalje, nisam znala što se događa, nisam se htjela približavati. No poslije sam se pribrala, morala sam prići... Ispričala nam je to žena koja je svjedočila stravičnom ubojstvu u Đubi kraj Umaga.

Podsjetimo, istarska policija izvijestila je kako je u srijedu oko 15 sati pronašla tijela dvoje ljude. Ubrzo se doznalo kako se radi o ubojstvu i samoubojstvu. Muškarac je ustrijelio svoju bivšu partnericu, a potom presudio sebi.

Žena s kojom smo razgovarali redovito dolazi na kavu u obližnji beach bar. Tako je bilo i u srijedu oko 15 sati kada je bila u kratkoj šetnji. Ispričala nam je kako je svjedočila svemu.

- Nakon prvotnog šoka sam se pribrala. Vratila sam se do tog automobila koji sam vidjela u tom šumarku. To je bilo kraj same plaže. Čula sam zvuk motora. Približila sam se automobilu i vidjela sam ženu samu u vozilu. Vikala sam: "Dobar dan, jeste li dobro? Jeste li dobro? Jeste li dobro". Nije odgovarala - u dahu nam je pričala svjedokinja.

- Približila sam se automobilu još više. Bila je sablasna tišina. Već je, na žalost, bila mrtva. Ubrzo je došao još jedan čovjek koji je tu šetao s psom. Pozvali smo policiju. Bila sam u potpunom šoku - dodaje žena.

Ističe kako se tresla, nije mogla vjerovati čemu je svjedočila.

Policija je provodila očevid do dugo u noć, a njime je rukovodilo Županijsko državno odvjetništvo. Što je bio razlog stravičnog ubojstva i samoubojstva mještani samo nagađaju, ali svi pričaju kako je motiv bila ljubomora.