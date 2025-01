Svjedočili Vukojević i Ćorluka: 'Dok sam igrao u Dinamu, sve je bilo korektno i transparentno'

Saslušanjem dvije nogometne legende Ognjena Vukojevića i Vedrana Ćorluke na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić i Damiru Vrbanoviću za aferu Dinamo. Optuženi Zdravko Mamić želio je čuti iskaze svoja bivša dva igrača pa je zatražio od svog odvjetnika Filipa Glavaša da na diktafon snima njihova saslušanja, o čemu je Glavaš obavijestio suca prije nego je uključio snimalicu.

"Od 2005. do 2008. godine igrao sam u Dinamu, sve je bilo korektno i transparentno. U klub sam došao iz Belgije, bez menadžera, na temelju dogovora Zdravka Mamića s klubom u Belgiji za koji sam igrao. Zdravko je nazvao moj klub i pitao ih da li bi me pustili u Dinamo. On je dogovorio transfer, ali sam osobne uvjete ispregovarao sam, sa svojim ocem. Sve iz ugovora mi je plaćeno. Tijekom priprema s reprezentacijom me je nazvao Mamić i rekao mi da je dogovorio s trenerom Bilićem da idem u Kijev na pregovore oko transfera. To se i dogodilo. Privatnim avionom otišao sam s braćom Mamić, mojim tadašnjim menadžerom Nikkijem Vuksanom i Mariom Mamićem u Ukrajinu u Kijev. Tada sam potpisao ugovor s Dinamom iz Kijeva. Osobno sam tamo dogovorio uvjete za sebe, a što je Dinamo dogovorio mimo toga, nije mi poznato. Znam da je Dinamo dobio odštetu za mene jer mi je tada ugovor s klubom još važio", ispričao je Vukojević dodavši kako je u razdoblju igranja za hrvatski Dinamo potpisao dva aneksa ugovora, koji su mu ponuđeni na inicijativu kluba, jer je napredovao kao igrač pa je dobio povećanja primanja. Rekao je i kako mu je Nikky Vuksan postao menadžer 2008., neposredno prije nego je dogovoren transfer u Kijev.

Nakon igranja za Ukrajinu, 2014. godine, Zdravko Mamić ga je pitao da li bi se htio vratiti u Dinamo, na što je Vukojević pristao. I u nastavku karijere zastupao ga je Nikky Vuksan. Istaknuo je da ne zna kakva je bila politika Dinama oko podjele transfernog obeštećenja jer on to pravo nije imao ugovoreno niti je to tražio.

Potom je na klupu za svjedoke došao Vedran Ćorluka.

"U Dinamo sam došao s 8 godina i ostao do 2007. godine kada sam otišao u Manchester City. Tijekom cijele moje karijere u Dinamu o svemu je brinuo moj otac. Neposredno prije prelaska u Manchester Zdravko Mamić nam je predočio sve dokumente; osobno sam dogovorio svoje uvijete, klub svoje, i to je bilo to", odmah je u startu rekao Ćorluka.

Prvi njegov ugovor s Dinamom bio je stipendijski, a prvi profesionalni kada je napunio 18 godina. Prošao je sve selekcije. Jedno je vrijeme bio i kapetan svih generacija mlađih kategorija u Dinamu.

"Nisam imao nikakvog zastupnika ni menadžera. Nije me nitko ni tražio da me zastupa. Sve sam u svojoj karijeri napravio sam. Moja obitelj je zbog toga bila jako angažirana oko toga i da nije bilo njih, pitanje je kako bi moja karijera napredovala. Uobičajeno je da klub ponudi profesionalni ugovor mladom igraču u kojemu vide potencijal i tako sam potpisao profesionalni ugovor. Klub je u tome bio korektan, a meni se ostvarila želja da igram za Dinamo pa tu nekih pregovora nije ni bilo. U Dinamu sam tada igrao tri godine i za to vrijeme mislim da je bilo potpisivanja aneksa ugovora vezanih za povećanja primanja. Znam da je došla ponuda Manchestera u Dinamo za mene", svjedočio je Ćorluka.

O ponudi Manchestera rekao mu je Zdravko Mamić. Nakon par dana razmišljanja prihvatili su ponudu takva kakva jeste, nakon čega su Zoran i Zdravko Mamić te tata i sin Ćorluka uputili u Manchester potpisati ugovor.

"Pregovora oko te ponude nije bilo. Ponuda se odnosila na moja primanja i njome smo ja i moja obitelj bili zadovoljni. To smo rekli Zoranu i Zdravku Mamiću, oni su dalje dogovarali ostalo. Podjele transfernog obeštećenja nije bilo niti sam to tražio, a Dinamo je dobio odštetu za moj odlazak. U dogovorima oko toga nisam sudjelovao", dodao je Ćorluka.

"Dolaskom u Manchester imao sam menadžere koji su me zastupali i to Nikkija Vuksana i Marija Mamića. Došao sam u inozemstvo, bio sam tu sam, otac nije govorio engleski jezik, susretao sam se s dosta nepoznatih stvari; otvaranje računa, pregovori s klubom, i kao mladom igraču bez dovoljno iskustva odlučio sam tražiti pomoć ljudi koji su više znali o tome", pojasnio je. Čak je jedno vrijeme s njime u Manchesteru živio i Nikky Vuksan.

Na pitanja tužiteljice USKOK-a Ćorluka je rekao da mu je poznata agencija Mamić Sport Agency jer mu je Mamić još tijekom igranja za Dinamo ponudio da potpiše ugovor s njome, no on nije htio.

Ćorluka je rekao i kako ne zna puno o podjeli transfernog obeštećenja jer to nije imao ugovoreno, ali smatra da je klub na to imao prava obzirom da su ulagali u napredovanje igrača.

Tužiteljica USKOK-a predložila je svjedoku njegov raniji iskaz u kojemu je izjavio kako je njegov otac svojevremeno Zdravka Mamića pitao za transferno obeštećenje koje je za Vedrana trebalo biti 13 milijuna eura, no Mamić je to rezolutno odbio rekavši kako to u njegovom slučaju nije opcija.

"Moj otac nije s Mamićem pregovarao o transfernom obeštećenju. Jeste ga pitao da li ja imam pravo na neki dio obeštećenja koje je Dinamu isplatio Manchester City, ali kada mu je Mamić rekao da nemamo pravo, to je bilo to. Zašto je to dobio Luka Modrić, vjerojatno je stoga što je on sam dogovarao svoje uvjete. Ne bih znao detalje", rekao je Ćorluka tužiteljici.

Iz Manchester Cityja Ćorluka je prešao u Tottenham i tu mu je ponudu o transferu donio Mario Mamić. On ga je zastupao i prilikom prelaska u Bayern. Nakon što je otišao iz tog kluba više nije imao menadžera.