Svjedok nesreće u šoku: 'Dečko je bio sav krvav. Vozaču sam uzeo ključeve, htio je bježati...'

Bio je to strašan udarac, valjda nikad nešto takvo nisam čuo u životu. Glava i noga su mu bile krvave, tresnuo ga je kad je hodao po zebri s još dvije djevojke, to je neki mlađi dečko. Vraćali su se s križnog puta, govori nam jedan od očevidaca strašne nesreće na Ksaverskoj cesti u Zagrebu u petak navečer, gdje je došlo do naleta osobnog vozila na pješaka.

POGLEDAJTE VIDEO: Nesreća na Ksaverskoj

Kako su nam rekli ranije iz PU zagrebačke, dojavu su zaprimili oko 19.45, a ozlijeđenom je liječnička pomoć pružena u KBC Zagreb. Trenutno nije poznata težina njegovih ozljeda.

- Vozaču koji ga je udario uzeo sam ključeve od auta i pozvao policiju. Susjedi su ga zadržali jer je htio pobjeći. Zar svakih tjedan dana ovdje netko mora nastradati, više ne znam što moramo napraviti da dobijemo ovdje kamere ili ležeće policajce. Ne znam koja je to brzina bila jer je auto bio devastiran, a ne rade ni semafori - prepričava nam čitatelj koji je još uvijek u šoku od viđenog.

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

Najčitaniji članci