Svjedok teške nesreće u Rijeci: Vidio sam strojovođu, govorio je u šoku 'Mogao sam poginuti'

Čuo sam gromoglasan prasak koji me probudio iz sna. Otišao sam na prozor, no nisam dobro vidio tračnice jer je bio mrak pa sam stvarno pomislio da je u pitanju grom i vratio se u krevet. Tek ujutro kad se razdanilo imao sam što vidjeti. Strašno, sva sreća pa se nije radilo o putničkom vlaku i da su cisterne bile prazne, kaže još vidno šokirani stanar zgrade tik do željezničkog kolodvora Škrljevo, nedaleko Rijeke, gdje je sinoć došlo do teške željezničke nesreće.

Kako doznajemo iz HŽ-a do nesreće je došlo oko 2.20 sati.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ono što znamo za sada je da je teretni vlak 62077 HŽ na trećem kolosijeku naletio na grupu parkiranih vagona u vlasništvu željezničkog teretnog operatera ENNA transporta pri čemu je došlo do iskliznuća lokomotive s kolosijeka. Materijalna šteta je znatna, no srećom nema teže ozlijeđenih. Istraga koja će rasvijetliti detalje nesreće je u tijeku, a čim ona završi pristupit ćemo odvoženju vagona i lokomotive te uspostavi normalnog prometa, koji je trenutno u prekidu, dok se putnici do daljnjeg voze autobusima. Ono što znamo, prema sadašnjim informacijama, jest da je došlo do pogreške u rukovođenju, tj. upravljanju prometom, tj. da nije u pitanju krivica strojovođe, no pustimo da se istraga završi kada ćemo znati točne detalje - kazao je predsjednik uprave HŽ infrastrukture Ivan Kršić.

U teškoj nesreći samo je strojovođa ozlijeđen, a zadobio je lakše ozljede, rekli su iz HŽ Carga.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Nakon nesreće vidio sam strojovođu kako hoda tik do tračnica i šokiran sam sebi u bradu govori - 'mogao sam poginut!?. Kasnije sam čuo da je, kada je shvatio da će udariti u cisterne, potrčao prema stražnjem dijelu lokomotive, tj. prema vratima iz kojih je ispao pri udaru. Taj potez ga je vjerojatno spasio jer i sami vidite koliko je smrskan prednji dio - kaže stanar kuće pored kolodvora.

Iz KBC-a Rijeka doznajemo kako strojovođa nije zatražio liječničku pomoć u bolnici.

Nadležna policijska postaja provodi istragu. Prema prvim neslužbenim informacijama uzrok nesreće upućuje na ljudski faktor.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak na relaciji Rijeka - Moravice, udario je u cisterne koje su bile dio kompozicije vlaka s 30 vagona (cisterni) koji je išao u rafineriju Rijeka. No u rafineriju ih je moglo stati samo 22 te je dio vagona ostavljen na Škrljevu. Iz još neutvrđenog razloga, vagoni nisu stavljeni na sporedni kolosijek već su ostali parkirani na glavnom, a kada je kasnije nailazio vlak iz HŽ Carga rečeno mu je da može proći i da je kolosijek slobodan, što nije bilo točno.

Do okončanja očevida i uklanjanja vagona, koje će vjerojatno trajati iduća dva dana, željeznički kolodvor Škrljevo trenutno je zatvoren za promet, a putnici u željezničkom prometu na relaciji Rijeka -Plase i obrnuto, prevoze se autobusima, prema sljedećem voznom redu vlakova:

- 4603 Rijeka 7.35 – Plase 8.08

- 4602 Plase 7.49 – Rijeka 8.24

- 4605 Rijeka 11.53 – Plase 12.29

- 4000 Plase 12.12 – Rijeka 12.43

- 4001 Rijeka 13.58 – Delnice 15.12

- 4604 Delnice 15.14 – Rijeka 16.28

- 4607 Rijeka 15.23 – Plase 15.56.

Dodatne informacije o organizaciji prijevoza putnici mogu dobiti na:

• telefonskim brojevima 060 333 444 (cijena poziva iz fiksne mreže je 1,74 kn/min/ 0,23 EUR/min, a iz mobilne 2,96 kn/min/ 0,39 EUR/min, HT d.d.), 01 4724 026; tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK

• internetskoj stranici HŽ Putničkog prijevoza http://www.hzpp.hr/stanje-u-prometu

• internetskoj stranici HŽ Infrastrukture http://www.hzinfra.hr/ – Radovi na mreži.

