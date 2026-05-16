DRAMA U ZRAČNOJ LUCI

Svjedokinja izlijetanja aviona u Splitu: 'Vidio se oblak dima, a pilot je spasio putnike i posadu'

Piše Helena Tkalčević,
Split: Avion Croatia Airlinesa izletio sa staze | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ne prekida se polijetanje bez razloga. Ovo je sigurno bilo s razlogom. I da se spase putnici, rekla je svjedokinja drame koja je taman sletjela te je hodala prema zgradi

Bila sam prisutna blizu nesreće. Avion je imao prekinuto polijetanje pri čemu je došlo do slijetanja s piste, naglog kočenja, 'pokupio' je svjetla s piste i zaustavio se na zemljanoj površini. Vidio se oblak dima, zemlje i dijelovi svjetala koji lete, kazala nam je čitateljica koja je taman sletjela i hodala je od piste prema zgradi kada je avion Croatia Airlinesa u Splitu imao prekinuto polijetanje.

Napominje da nije bilo bezazleno ni greška pilota. 

PUTNICI SU DOBRO
- Ne prekida se polijetanje bez razloga. Ovo je sigurno bilo s razlogom. I da se spase putnici - rekla je i dodala da su putnici bili smireni.

Drugi čitatelj, koji se također našao u blizini u vrijeme izlijetanja rekao je da su svi putnici izašli van.

- Taman šlepaju avion. Ne zna se što je točno bilo, uglavnom došlo je do zanošenja pri uzlijetanju - rekao je čitatelj.

Iz Zračne luke Split izvijestili su da je danas, oko 13:30 sati, na uzletno-sletnoj stazi došlo do incidenta u koji je bio uključen zrakoplov Croatia Airlinesa, Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt.

U TIJEKU EVAKUACIJA
- Zrakoplov je tijekom zatrčavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima USS-a. U zrakoplovu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade. Svi su odmah nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a. Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje nesreća, koje su obaviještene. Javnost će biti redovito obavještavana - priopćila je Zračna luka.

