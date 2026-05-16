Svjedokinja izlijetanja aviona u Splitu: 'Vidio se oblak dima, a pilot je spasio putnike i posadu'

Bila sam prisutna blizu nesreće. Avion je imao prekinuto polijetanje pri čemu je došlo do slijetanja s piste, naglog kočenja, 'pokupio' je svjetla s piste i zaustavio se na zemljanoj površini. Vidio se oblak dima, zemlje i dijelovi svjetala koji lete, kazala nam je čitateljica koja je taman sletjela i hodala je od piste prema zgradi kada je avion Croatia Airlinesa u Splitu imao prekinuto polijetanje.

Napominje da nije bilo bezazleno ni greška pilota.

- Ne prekida se polijetanje bez razloga. Ovo je sigurno bilo s razlogom. I da se spase putnici - rekla je i dodala da su putnici bili smireni.

Drugi čitatelj, koji se također našao u blizini u vrijeme izlijetanja rekao je da su svi putnici izašli van.

- Taman šlepaju avion. Ne zna se što je točno bilo, uglavnom došlo je do zanošenja pri uzlijetanju - rekao je čitatelj.

Iz Zračne luke Split izvijestili su da je danas, oko 13:30 sati, na uzletno-sletnoj stazi došlo do incidenta u koji je bio uključen zrakoplov Croatia Airlinesa, Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt.

- Zrakoplov je tijekom zatrčavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima USS-a. U zrakoplovu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade. Svi su odmah nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a. Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje nesreća, koje su obaviještene. Javnost će biti redovito obavještavana - priopćila je Zračna luka.