Svjesni smo da ova pandemija narušava vaš društveni život, navike, znam da vam nije lako svih ovih mjeseci, poručio je premijer Andrej Plenković mladima sa sjednice Vlade apeliravši na odgovorno ponašanje

<p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> osvrnuo se na početku sjednice Vlade na novi rekordni dan novozaraženih korona virusom. Podsjetimo, danas je najgori dan od početka epidemije, od jučer imamo nova 748 zaražena.</p><p>- Riječ je o širem trendu koji je u ovom trenutku prisutan u susjedstvu, Europi i svijetu - istaknuo je dodavši kako je od posljednje sjednice Vlade broj aktivnih slučajeva narastao za preko 1000.</p><p>- Imamo 3210 aktivnih slučajeva i to je najviše od početka pandemije. <strong>Situaciju možemo nazvati zabrinjavajućom</strong> - poručio je podsjetivši na nove odluke koje je Stožer donio ovog tjedna. </p><p>- Svi smo svjesni da to nije jednostavno, no uspjeh možemo ostvariti samo ako smo odgovorni, jedinstveni i solidarni, a osobito prema onima koji su najslabiji i najugroženiji. Zato i danas apeliram na sve sugrađane da se pridržavamo mjera jer na taj način štitimo jedini druge. Realno gledajući, to su male žrtve, male žrtve, ponavljam, za zaštitu zdravlja i radnih mjesta - rekao je Plenković pa se obratio i mladima. </p><h2>Premijer se obratio mladima</h2><p>- Svjesni smo da ova pandemija narušava vaš društveni život, navike, znam da vam nije lako svih ovih mjeseci, no unatoč tome smatram da je upravo do strane mladih bitno da se poštuju mjere, da na taj način štitite svoje ukućane, roditelje, bake, djedove. Danas hrabrost nije u kršenju mjera, nego žrtvovati jedan dio svog komoditeta svojih aktivnosti da bi se zaštitili drugi - poručio je. </p><p>Uz odgovornost, koja je ključna, naglasio je Plenković, potrebno je zajedništvo i solidarnost.</p>