SVJETSKA TRŽIŠTA: Wall Street pao, inflacija u SAD-u porasla

Na Wall Streetu su u srijedu burzovni indeksi znatno pali jer je inflacija u SAD-u porasla više od očekivanja, što znači da će američka središnja banka nastaviti s povećanjem kamatnih stopa. Dow Jones indeks oslabio je 0,09 posto, na 51.621 bod, dok je S&P 500 pao 1,11 posto, na 7.718 bodova, a Nasdaq 1,88 posto, na 26.692 boda.

Pad indeksa uslijedio je nakon izvješća o rastu potrošačkih cijena u rujnu za 0,6 posto na mjesečnoj, a 3,7 posto na godišnjoj razini. To je viša inflacija nego što se očekivalo, pri čemu su najviše porasle cijene energije.

A kako se zbog krize na Bliskom istoku cijene nafte i dalje kreću na povišenim razinama, jasno je da se inflacija ni idućih mjeseci neće spuštati prema ciljanim razinama Feda od 2 posto.

Zbog toga su porasla očekivanja o daljnjem povećanju kamata. Možda Fed to neće učiniti već na sjednici u listopadu, no do kraja godine vjerojatno hoće.

„Investitore je razočaralo ovo izvješće jer je Fed pod pritiskom da poveća kamate kako bi suzbio inflaciju. Inflacija ostaje najveći neprijatelj kako za tržište, tako i za Fed”, objašnjava Adam Sarhan, direktor u tvrtki 50 Park Investments.

Zbog toga su jučer cijene dionica pale u osam od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, a najviše u informatičkom sektoru, u prosjeku za 2,6 posto, i komunikacijskom, za 1,8 posto.

Pritom je PHLX indeks proizvođača čipova pao šesti dan zaredom, za 4,3 posto.

S obzirom da se očekuje povećanje kamata Feda, znatno su pale i cijene dionica onih kompanija koje su osjetljive na više troškove zaduživanja.

A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE ojačao je 0,70 posto, na 10.724 boda, dok je frankfurtski DAX porastao 0,15 posto, na 25.298 bodova, a pariški CAC 0,58 posto, na 7.873 boda.