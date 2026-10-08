SVJETSKA TRŽIŠTA: Wall Street skliznuo s rekordnih razina

Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale, pri čemu su S&P 500 i Nasdaq indeks skliznuli s rekordnih razina, jer je ulagače u defanzivu naveo rast cijena nafte i prinosa na obveznice. Dow Jones indeks oslabio je 0,66 posto, na 51.180 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,22 posto, na 7.801 bod, a Nasdaq 0,22 posto, na 27.538 bodova.

Pad cijena dionica posljedica je ponovnog rasta cijena nafte jer kriza na Bliskom istoku ne popušta. A zbog rasta cijena 'crnog zlata' rastu prinosi na obveznice, što poskupljuje zaduživanje kompanija i države.

Dan prije S&P 500 i Nasdaq dosegnuli su rekordne razine, zahvaljujući padu cijena nafte i prinosa na obveznice, no jučer se situacija ponovno preokrenula, pa su indeksi skliznuli s rekordnih razina.

Kako se inflacija kreće znatno iznad ciljane razine američke središnje banke od 2 posto, očekuje se dodatno povećanje kamatnih stopa.

Jučer je objavljen zapisnik sa sjednice čelnika Feda u rujnu, kada su jednoglasno podržali povećanje kamata za 0,25 postotnih bodova. Zapisnik pokazuje da su se mišljenja razlikovala samo u tome zbog čega se kamate moraju podići. Jedni su za to glasali kako bi se prevladao šok od rasta cijena nafte, dok su drugi smatrali da treba zauzdati inflaciju koju pokreće snažna potražnja.

Zbog toga se očekuje nastavak ciklusa povećanja kamata. Doduše, ne očekuje se da će Fed dodatno zaoštriti monetarnu politiku već na sjednici u listopadu, ali do kraja godine vjerojatno će povećati kamate za daljnjih 0,25 postotnih bodova.

Na najveću svjetsku burzu već tjednima najviše utječe kretanja cijena nafte i prinosa, no od idućega tjedna u fokusu ulagača bit će i kvartalni poslovni rezultati kompanija.

Analitičari procjenjuju da će zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju u prosjeku biti oko 30 posto veće nego u istom lanjskom razdoblju. Pritom se zbog povišenih cijena nafte najveći rast zarada očekuje u energetskom sektoru, za 114 posto, a potom u tehnološkom, za 66,5 posto.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE oslabio je 0,79 posto, na 10.458 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,35 posto, na 25.104 boda, a pariški CAC 1,22 posto, na 7.769 bodova.