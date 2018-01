Svjetsku elitu u Švicarskoj je dočekalo metar i pol snijega

Dan nakon upozorenja na lavine u švicarskom skijalištu Davosu, u utorak ondje počinje Svjetski gospodarski forum (WEF) koji okuplja svjetsku elitu. Uoči skupa papa Franjo i međunarodna agencija Oxfam upozoravaju na dramatično produbljenje jaza u raspodjeli bogatstva i pozivaju da se brine o siromašnima.

Glavna briga organizatora godišnjeg okupljanja svjetske elite nisu geopolitički, financijski i klimatski izazovi već obilan snijeg - 159 centimetara napadalog u šest dana koji bi mogao poremetiti dolaske elite, 70 političkih vođa, stotina vodećih ljudi iz poslovnog svijeta i selebritija jer Forum tradicionalno ugošćuje osobe iz svijeta spektakla, piše agencija AFP.

Svjetska elita velika je dobitnica ekonomskog oporavka o čemu je progovorila međunarodna humanitarna organizacija Oxfam dan uoči početka WEF-a objavom izvješća o rastu jaza između najbogatijih i ostatka svijeta. Ilustrativno, 42 osobe posjeduju bogatstva koliko i najsiromašnija polovica svijeta, a prošle godine bilo ih je nešto više, 61 osoba u odnosu na ostatak, poručio je Oxfam.

Zbog rastuće nejednakosti humanitarne organizacije pozvale su elite da konačno nešto i učine umjesto što stalno izražavaju zabrinutost, a papa Franjo u ponedjeljak navečer pozvao je na "odgovornost prema siromašnima".

"To je moralni imperativ, odgovornost koja se tiče svih nas, stvoriti primjerene uvjete da svatko može živjeti dostojanstveno. Ne možemo šutjeti pred patnjama milijuna osoba kojih je dostojanstvo povrijeđeno niti možemo ići naprijed praveći se da siromaštvo i nepravda koji rastu nemaju svog uzroka", poručuje Papa kao glasnogovornik potrebitih i isključenih, onih koji nisu pozani u Davos.

Papa je i u 2014. pozvao svijet da "odlučno" krene u borbu protiv društvene isključenosti i zatražio "bolju preraspodjelu bogatstva i stvaranje radnih mjesta".

Indijski premijer Narendra Modi u Davos dolazi u pratnji dvojice majstora joge i trebao je biti ovogodišnja zvijezda nakon što je to lani bio kineski predsjednik Xi Jinping, no račune mu je pomrsio američki predsjednik Donald Trump koji je ipak odluči doći pošto je privremeno razriješena kriza financiranja savezne vlade.

Kao lideri dviju najvećih i najsnažnijih demokracija u svijetu Modi i Trump mogu 'pogurati' sve zamisli koje požele, piše agencija Reuters.

Trump, prvi američki predsjednik koji dolazi u Davos nakon Billa Clintona 2000., u Davosu će vjerojatno braniti svoj politički kredo "Amerika na prvom mjestu", kojim je i pobijedio na izborima.

Indijski premijer i njegov kanadski kolega Justin Trudeau otvaraju skup koji se održava ove godine pod nazivom "Graditi zajedničku budućnost u razlomljenom svijetu", a francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemačka kancelarka Angela Merkel, koja se time vraća na međunarodnu scenu nakon dogovora o nastavku velike koalicije te britanska premijerka Theresa May trebali bi braniti liberalno tržište.

Lani je skupom u Davosu dominirao kineski predsjednik i Jinping koji je svoj govor usredotočio upravo na protivljenje protekcionizmu čime je Kina postala novi zagovornik slobodne trgovine nasuprot Trumpu.

Očekuje se da će također da će Macron i Merkel braniti svoja stajališta o migraciji i sigurnosti čime će predstaviti svojevrsnu platformu protiv Trumpa - liberalnu, centrističku viziju Europe, piše agencija Reuters.

Forum se održava u vrijeme općeg optimizma zbog rasta svjetskog gospodarstva. Međunarodni monetarni fond (MMF) u ponedjeljak je opet povećao predviđanja rasta za 2018. i 2019., računajući na pozitivne učinke koje će polučiti porezna reforma u Sjedinjenim Državama.

Pet stvari koje treba znati o Davosu

Što je Davos?

Davos je kratica za Svjetski gospodarski forum (WEF), a 1971. godine utemeljio ga je njemački ekonomist Klaus Schwab kao forum putem kojeg europskih korporativni čelnici mogu učiti od svojih američkih kolega.

Politički vođe počeli su sudjelovati na forumu krajem 70-ih i od tada se preoblikovao u godišnje okupljanje na kojem svjetske elite, a njima se pridružuju intelektualci, aktivisti, poznate ličnosti te ponekad i prosvjednici - raspravljaju o svjetskim problemima.

Tko dolazi na WEF?

Bilo bi bolje pitati "Tko ne dolazi". Među 2500 sudionika i 70 svjetskih vođa, indijski premijer Narendra Modi ove je godine prvi veliki govornik koji otvara forum u utorak

Na Forum dolaze i svi europski čelnici, među njima francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemačka kancelarka Angela Merkel, britanska premijerka Theresa May, talijanski premijer Paolo Gentiloni.

Velik broj sudionika stiže iz Afrike. Među njima je Emmerson Mnangagwa koji je naslijedio predsjednika Roberta Mugabea u Zimbaveu, a iz Latinske Amerike dolaze, između ostalih, predsjednici Brazila i Argentine.

Istaknut znanstvenici, stručnjaci, intelektualci također sudjeluju, kao što su Izraelac Yuval Noah Harari, autor djela “Homo Deus”, psiholog s Harvarda Steven Pinker ili mlada pakistanska dobitnica Nobelove nagrade za mir Malala Yousafzai. Australska glumica Cate Blanchett primila je ponedjeljak nagradu za svoj rad s ljudima koji su izbjegli iz vlastitih domova. Elthon John nagrađen je za humanitarni rad u svojoj zakladi za borbu protiv AIDS-a, a bolivudska zvijezda Shah Rukh Khan za predan rad u zaštiti prava žena i djece u Indiji.

No pod reflektorima će ponajviše biti američki predsjednik Donald Trump koji bi trebao zatvoriti konferenciju govorom u petak. Njegova "mantra - Amerika na prvom mjestu", kojom je pobijedio na izborima, protuteza je svijetu slobodnog tržišta koje tradicionalno zagovaraju sudionici foruma - slobodne trgovine, otvorenih granica i poštivanja kulturne raznolikosti.

Što je na dnevnom redu?

Tema ovogodišnjeg WEF-a je "Graditi zajedničku budućnost u razlomljenom svijetu". Program je bogat i nabijen nizom manifestacija od radnih doručaka, seminara, okruglih stolova do ponoćnih koktela, prikazivanja filma, meditacija i vježbanja joge.

U raspravama sudjeluju svjetski lideri iz svijeta financija, gospodarstva, znanosti i umjetnosti. Mnogi panelisti sudjelovat će u raspravama o "Četvrtoj industrijskoj revoluciji", precizinije o tome kako pripremiti radnike da prežive automatizaciju i uvođenje umjetne inteligencije u svijet rada.

Geostrateški izazovi u "doba (američkog predsjednika Donalda) Trumpa", Brexit, kako razlučiti činjenice od fikcije u doba "lažnih vijesti", primjena umjetne inteligencije u zdravstvu i borbi protiv "neke buduće pandemije", rizici financijskih tržišta te kako učiniti gospodarski rast inkluzivnim i budućnost hrane teme su samo prvog dana skupa.

Raspravljat će se i o rodnoj jednakosti i pokretu #metoo, koji je u fokus stavio spolno uznemiravanje i razne oblike zlostavljanja žena. S obzirom da žene čine samo petinu svih sudionika Foruma, organizatori su inzistirali na tome uključe u rasprave pitanja rodne ravnopravnosti.

Predviđena je i rasprava na temu "Jedan dan u životu izbjeglice", u kojoj je, kako piše agencija Reuters, teško zamislivo sudjelovanje američkog Trumpa, koji se neće zanimati ni za panel o klimatskim promjenama u kojem će sudjelovati bivši potpredsjednik Al Gore.

Nakon filma "Neugodna istina" o opasnostima klimatskih promjena, Gore treba prikazati nastavak zvan "An Inconvenient Sequel: Truth to Power" (Neugodni nastavak: istinom do moći).

Opuštanje na forumu u Davosu?

Opuštanje u pravom smislu riječi nije teško u Davosu, najvišem alpskom selu u Švicarskoj koje je ove godine zatrpano snijegom. Vremenske nepogode poremetile su željeznički i cestovni promet prema gradu Zuerichu, no to ne bi trebao biti problem za visoke goste koje u mondeno skijalište stižu helikopterom.

Za obične sudionike problem bi mogle biti trgovine, jer su za velike najmanine brojne od njih, pa čak i crkva, odlučile svoje prostorije ustupiti korporacijama za forumaški poslovni tjedan. Snalaze se i stanovnici koji iznajmljuju svoje domove za goste po astronomskim cijenama.

Ti ostali sudionici skupa, budu li imali sreće, moći će u gomili susresti poznate i slavne ličnosti, neke od njih i bezobrazno bogate, družiti se na raznim nacionalnim zakuskama, koktelima i sličnim eventima koje priređuju korporacije i pojedine države.

Tko nije pozvan?

Oko 4000 švicarskih vojnika i policajaca skrbit će se za sigurnost skupa u Davosu. Skupina mladih socijalista planira okupljanje u samom Davosu u četvrtak kada se očekuje dolazak predsjednika Trumpa. Oni bi trebali biti glas gotovo 17.000 ljudi koji su potpisali peticiju kojom se Trump proglašava "nepoželjnom osobom" u Švicarskoj.

Veliki prosvjed protiv Trumpa očekuje se u utorak izvan Davosa, u Zuerichu.

Izvan Švicarske, skupina pod imenom "Fight Inequality" (Borite se protiv nejednakosti) planira se suprostaviti planinama Davosa planinom smeća koja nagrđuje siromašnu četvrt kenijskoga grada Nairobija gdje će se održati koncert.

Taj koncert samo je jedan u nizu manifestacija diljem svijeta kojima aktivisti žele upozoriti na nejednakosti u prihodima i mogućnostima koje dijele svijet između "jedan posto" onih koji sudjeluju na forumu u Daovsu i velike većine čovječanstva koja onamo nema pristupa.