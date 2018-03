'Svojim primjerom dokazujem da žene mogu što i muškarci'

Osim što je profesionalan vatrogaskinja DVD-a Kras Šapjane Lorena Laslavić (27) sa suprugom Zoranom, također vatrogascem, odgajateljica je potražnih S.O.S pasa te strastvena pjevačica klape Rožice iz Šapjane ponad Opatije. Mladi supružnici vlasnici su dvogodišnjeg psića Sparkya, koji je prvi pas križanac u vatrogastvu kao i belgijske ovčarke Dr. Rain, općenito prvog vatrogasnog psa u Hrvatskoj.

- Sa suprugom sam se upoznala upravo u vatrogasnom centru Šapjane i odmah smo kliknuli. Povezuju nas mnogi isti interesi poput poriva prema pomaganju ljudima, bavljenja aktivnostima u prirodi, ljubavi prema psima. Sa Zoranom, koji je predsjednik povjerenstva za potražne pse u vatrogastvu Hrvatske i zaposlen je u JVP-u Rijeka, tako vodim K9 tim za obučavanje potražnih pasa, čiji je on osnivač - ističe ispred sebe supruga Zorana skromna Lorena, kojoj su i roditelji Branko i Silvia, te brat Matej Surina također dugogodišnji vatrogasci.

Koliko je požrtvovna vatrogastvu Lorena je dala naslutiti i tako što se prošle godine za supruga i udala upravo u vatrogasnom domu gdje se Zoran, uz pomoć kolega, s vatrogasnim kamionom i cvijećem u ruci te autoljestvama s trideset metara visine spustio do balkona po svoju dragu.

No, tijekom traženja posla vatrogaskinje nailazila je, kaže, na probleme jer, iako je jedna od rijetkih vatrogaskinja koja je pokazala da u tom poslu nema razlike između žena i muškaraca, mnogi poslodavci nisu tako razmišljali. Upravo iz tog razloga još nije uspjela naći posao u javnoj vatrogasnoj postrojbi, iako je, kao i treniranju pasa, potpuno predana tome, a uz to je i cijela njezina obitelj u vatrogastvu.

- Mislim da još uvijek živimo u prilično konzervativnom društvu gdje se i dalje smatra kako žene jednostavno nisu sposobne obavljati određene poslove ponajviše zbog njihove sitnije tjelesne građe. Svojim primjerom sam kolegama u vatrogastvu dokazala da mogu obavljati poslove iste težine kao i oni, a većina njih mi nakon prvog šoka čestita te me zatim smatra ravnopravnom članicom tima. Što se tiče zarade, ona ovisi o samoj profesiji. Konkretno u vatrogastvu ona nije temeljena na spolu već na funkciji koju osoba u postrojbi obavlja. Tako da ne mogu reći općenito, ali u mojoj profesiji je ravnopravnost očigledna - smatra Lorena, koja je, osim što je vodič pasa, s kojima trenira tri puta tjedno te profesionalna vatrogaskinja, zaposlena u rafineriji URINJ.

Dodaje kako je mišljenja da žene itekako mogu raditi sve muške poslove te da općenito nije sustav taj koji tu predstavlja problem.

- I sama sam zaposlena u jednoj "muškoj" profesiji i za sada nisam imala problema. Često smo u nekim poslovima gledane s podsmijehom i stavom kako mi neki zadatak nismo sposobne obaviti, a to nam daje još veću snagu za uspješno savladavanje istog. Nažalost, još se uvijek moramo puno više dokazivati nego muškarci, no nije sustav zapravo taj koji predstavlja problem jer je on uređen u pogledu ravnopravnosti spolova. Problem su pojedinci koji taj sustav ne poštuju, pa se žene moraju obraćati višim instancama kako bi zadovoljile svoja zakonom propisana prava, a to često traje i po nekoliko godina te zbog toga mnoge odustaju. Ali ženina prednost je puno puta upornost i ne odustajanje od određenog zadatka, muškarci pak dosta zadaća obavljaju kroz neki natjecateljski duh.

No, ne smatram da je ijedan spol bolji od drugog već bi si međusobno trebali biti potpora, kako u poslovnom tako i u privatnom životu - kaže hrabra vatrogaskinja, dodajući da, iako se kaže da žena drži tri kuta u kući, smatra da u zajednici s muškarcem svatko drži pola jer samo zajedničkim naporom i obostranim osloncem jedno drugom mogu doći do krajnjeg cilja.

Na pitanje koliko emocije ženama otežavaju život u poslovnom svijetu, smatra kako one čak znaju biti od pomoći.

- Ponekad su emocije te koje nam čak i pomažu ostvariti uspjeh. I sama sam se našla u situaciji kada sam bila ljuta zbog nanesene nepravde, a upravo mi je ta emocija dala snagu za daljnji korak prema uspjehu. Tu su bitni i snaga i razum, koji su najčešće isprepleteni i, pogotovo tijekom vatrogasnih intervencija, potrebno je imati oboje jer se koristeći oboma najbolje mogu uspješno svladati prepreke - zaključuje mlada vatrogaskinja, ali i strastvena pjevačica klape Rožice, naglašavajući kroz smijeh kako nije zalud ona stara narodna koja kaže da "Iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena".