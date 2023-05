Svoju najnoviju nuklearnu podmornicu Rusija će preseliti s Arktika u bazu na Kamčatku

IMA 900 TISUĆA PRATITELJA

Ismael iz 'Superpara' otkrio je koliko zarađuje od TikToka: U prve dvije godine to je bilo ništa

Zajedno živimo i zajedno plaćamo sve, on više zarađuje pa može i dati više, ali gledamo da to bude fer, rekla je Martina, a Ismael dodao kako bi on sve mogao plaćati, ali želi Martini stvoriti naviku