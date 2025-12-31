Sydney dočekao Novu godinu na plaži: Okupljeni su odali počast žrtvama napada

Sydney je u srijedu zakoračio u novu, 2026. godinu veličanstvenim vatrometom uz pojačane mjere sigurnosti, dva tjedna nakon što je u oružanom napadu na židovskoj proslavi na plaži Bondi u tom gradu ubijeno 15 ljudi. Organizatori su u 23 sata po mjesnom vremenu minutom šutnje odali počast žrtvama napada. Most Harbour bio je osvijetljen u bijeloj boji, a na njegovim pilonima bila je projicirana menora, simbol judaizma.

- Nakon tragičnog završetka godine za naš grad, nadamo se da će doček Nove godine pružiti priliku da se okupimo i s nadom iščekujemo mirnu i sretnu 2026. godinu - rekla je gradonačelnica Sydneyja Clover Moore uoči dočeka.

Naoružani napadači, otac i sin, ubili su 15 ljudi na proslavi Hanuke 14. prosinca na plaži Bondi. To je najgore masovno ubojstvo u Australiji u gotovo tri desetljeća koje je šokiralo naciju i probudilo strahove od rastućeg antisemitizma u zemlji.

Tradicionalne božićne proslave na toj plaži ove su godine bile skromnije i otkazano je nekoliko novogodišnjih dočeka.

U gradu je raspoređeno oko 3000 policajaca, neki s puškama, tijekom glavnog dočeka na kojem se obično okupi više od milijun ljudi.

- Moramo pokazati prkos pred ovim užasnim zločinom i poručiti da nas takav terorizam neće zastrašiti i da nećemo mijenjati način na koji živimo u našem prekrasnom gradu - rekao je u srijedu premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns.