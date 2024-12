Sydney: Zapalili auto, išarali protuizraelske grafite, premijer: 'Osuđujem taj zločin iz mržnje'

Australska policija pokrenula je istragu u srijedu nakon što je u Sydneyu zapaljen automobil, a posjedi išarani protuizraelskim grafitima samo nekoliko dana nakon podmetanja požara u sinagogi u Melbourneu koji se istražuje kao "teroristički napad", javlja BBC. Incident je osudio premijer Anthony Albanese kao "zločin iz mržnje". "Nema mjesta antisemitizmu u ovoj zemlji, niti bilo gdje drugdje", rekao je za ABC News. Incident se dogodio nekoliko dana nakon požara koji je zahvatio sinagogu u Melbourneu, uzrokujući lakše ozljede jednog muškarca, što tamošnja policija tretira kao vjerojatni teroristički napad.

Vlasti u Sydneyu priopćile su da traže dvije osobe u dobi između 15 i 20 godina zbog vandalizma.

Par je nosio "pokrivala za lice i tamnu odjeću" i viđeni su kako bježe s mjesta događaja, priopćila je policija Novog Južnog Walesa.

"Potrebna nam je pomoć javnosti kako bi identificirali to dvoje ljudi", rekla je predstavnica policije Karen Webb novinarima.

Policija je rekla da je požar u automobilu ugašen nedugo nakon što su vatrogasci pozvani na mjesto događaja u Woollahri, predgrađu na istoku Sydneya.

Protuizraelske poruke otkrivene su na mjestu događaja, naškrabane na ogradi dva imanja i automobila.

Zapaljeno vozilo na mjesto događaja dovezli su osumnjičeni, priopćila je policija.

Albanese je rekao da je razgovarao s australskom federalnom policijom (AFP) o vandalizmu.

Ranije ovog tjedna, osnovana je posebna radna skupina policije za istraživanje incidenata povezanih s antisemitizmom, uključujući navodni teroristički napad u Melbourneu i još jedan vandalski pohod koji se dogodio u Woollahri prošlog mjeseca. Policija ne vjeruje da su dva incidenta u Woollahri povezana.

Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns rekao je da se čini da je posljednji incident bio "posebno osmišljen" kako bi se "zastrašila židovska zajednica u Sydneyu".

Predsjednik Židovskog odbora zastupnika NSW-a, David Ossip, rekao je da je njegova zajednica "duboko ožalošćena" onim što se dogodilo, ali da se "neće uplašiti".