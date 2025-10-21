Szijjártó opleo po EU: 'Nećemo plaćati više zbog Ukrajine! Ne poučavajte nas o solidarnosti...'

Mađarska je spremna povući sve političke i pravne poteze kako bi spriječila usvajanje prijedloga REPowerEU koji bi zabranio uvoz ruske energije u Europskoj uniji, poručio je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u ponedjeljak u Luksemburgu.

Szijjártó je nakon sastanka Vijeća EU-a za vanjske poslove i energetiku oštro napao Europsku komisiju, optuživši Bruxelles da “gura političku propagandu umjesto stručnih rješenja”.

“Nikoga ovdje ne zanima kako će ovaj prijedlog utjecati na sigurnost opskrbe energijom. Nakon ovoga neka nas nitko ne poučava o solidarnosti Europske unije”, poručio je ministar.

Podsjetimo, isti je političar krajem rujna u New Yorku optužio Hrvatsku za ratno profiterstvo, što je izazvalo diplomatski skandal.

Szijjártó je upozorio da se prijedlog “gura” protivno pravilima EU-a jer se, po njemu, zapravo radi o sankciji koja bi trebala biti donesena jednoglasno.

“Pitam se, čemu onda cijeli ovaj paket? Jedini stvarni učinak je taj da uništava sigurnost opskrbe energijom Mađarske i Slovačke”, rekao je.

Ministar je odbacio tvrdnje da Mađarska financira ruski rat protiv Ukrajine.

“Ono što plaćamo za rusku naftu i plin čini tek 0,2 posto ruskog BDP-a. Mislite li stvarno da će Rusija pasti na koljena bez tog novca?” upitao je.

Na kraju je poručio da će Budimpešta “štititi mađarski narod” i neće dopustiti da “Bruxelles nametne brutalno poskupljenje režija”.

“Nećemo dopustiti da zbog Ukrajine Mađari moraju plaćati višestruko više za režije nego sada”, zaključio je Szijjártó.