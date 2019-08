'Taj kukavički čin osuđujemo, ali on nije rezultat klime u RH'

Bez ikakve relativizacije oštro osuđujem taj čin nasilja, to je kukavički čin, poručio je Nikola Grmoja (Most) komentirajući napad u Kninu na pripadnike srpske manjine. Smatra da on nije posljedica društvene klime nego nažalost jedan incident kojeg treba najoštrije osuditi, a napadače u što kraćem roku najoštrije kazniti.

Osvrnuo se i na poruke Milorada Pupovca (SDSS) koji tvrdi da je ovaj napad rezultat klime u društvu, a ne izoliran slučaj. Grmoja bi volio da Pupovac, ali i Vlada, kao što su dobro reagirali na ovaj incident, da jednako tako reagiraju na izjave Vladimira Đukanovića, poslanika Srpske narodne stranke i ključnog Vučićevog čovjeka, koji je nakon incidenta rekao da je on bio u "Republici Srpskoj Krajini".

- Zbog takvih izjava mi nažalost još uvijek smo daleko od jednog normalnog suživota i pomirenja, kojeg svi želimo - kazao je Grmoja.

Prokomentirao je i Uskokove izvide u slučaju bivšeg ministra Gorana Marića zbog sumnjive prodaje državne imovine.

- Očekujem da se istraže svi koji su odgovorni za bilo koju aferu u Hrvatskoj samo nemam nekog velikog povjerenja u institucije. Imali smo neki dan spektakularan pretres kuće bivšeg ministra Lovre Kuščevića, nakon toga vidjet ćemo što će biti. Nisam siguran da će se dogoditi pravosudni epilog. Možda se i dogodi jer su se Kuščevića odrekli - kazao je.

Grmoja se osvrnuo i na odbijenicu iz Vlade, na prijedlog zakona o transparentnosti troškova u obavljanju javnih dužnosti.

- Svjedoci smo, nažalost, da Vlada i parlamentarna većina nema nikakvu namjeru učiniti transparentnijim svoj rad i djelovanje politike i političara. Ovo je vrlo jednostavan prijedlog u kojem smo tražili da se ustroji Registar troškova svih političara i dužnosnika u kojemu će svaki trošak, dakle, dnevnice, troškovi putovanja, hotelski smještaj, reprezentacija biti objavljen tako da svatko u Hrvatskoj može vidjeti kako se novci građana, poreznih obveznika, troše. Vlada je zaključila, kako taj registar nije svrhovit. Jasno je da vladajućima nije svrhovito da se vidi koliko, kako i na što troše novce poreznih obveznika - poručio je Grmoja.

Kaže da su argumenti vlade za odbijenicu potpuno deplasirani. Napominje kako u Banskim dvorima tvrde da su ti podaci dostupni po pravu na pristup informacijama, a jasno je da u Hrvatskoj ima na tisuće političara, dužnosnika, direktora javnih firmi i da ni novinari, ni ostatak javnosti, ne mogu podnositi na tisuće zahtjeva za pristup informacijama.

- Upravo na to računaju neodgovorni i rastrošni političari i direktori javnih poduzeća postavljeni po kriteriju partijske iskaznice. Svi oni ne žele da se objavi koliko i na što troše. Oni ne žele da se vidi jesu li na službenom putovanju spavali u hotelu od 100 eura ili u hotelu od 300 eura. Oni ne žele niti da se objave troškovi i računi njihovih poslovnih ručkova i večera - rekao je Grmoja.

Pozivanje Vlade na Zakon o sprječavanju sukoba interesa za njega je nevjerojatno.

- Prisjetimo se koliko im je trebalo da se očituju o putovanju u Helsinki, kada je Vlada mjesecima odbijala dostaviti očitovanje Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa tko je putovao i u kojem svojstvu. Jesu li članovi Vlade išli na službeni državni put ili na svoj stranački skup. Toliko o tome koliko su nam dostupni podaci o troškovima dužnosnika - kazao je Grmoja i poručio da će most ustrajati na ovom prijedlogu. Vjeruje da će ga podržati ostatak oporbe, a misli i da među vladajućima možemo pridobiti nekog za ovaj Zakon.