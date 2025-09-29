Tajfun Bualoi poharao Vijetnam, poginulo je najmanje 11 ljudi

Najmanje devet osoba poginulo je u tornadu izazvanom tajfunom koji je zahvatio sjevernu pokrajinu Ninh Binh, a dvije su osobe poginule u sjevernim pokrajinama Thanh Hoa i Hue, priopćile su vlasti. Bualoi je rano u ponedjeljak stigao do kopna, uzrokujući valove visoke i do osam metara, navodi nacionalna meteorološka agencija.

Sedamnaest ribara nestalo je nakon što su ogromni valovi pogodili dva ribarska broda kod pokrajine Quang Tri, dok je s još jednim ribarskim brodom izgubljen svaki kontakt.

Tajfun se kretao preko pokrajine Nghe An prema Laosu, a maksimalna brzina vjetra oslabila je sa 117 km/h na 74 km/h kada je stigao do kopna.

Bualoi je do sada oštetio 245 kuća, poplavio gotovo 1.400 hektara riže i drugih usjeva te onemogućio pristup nekoliko područja.

U izvješću nije spomenuta veća šteta na industrijskim objektima, iako se na ili blizu Bualoijeve rute nalaze neke velike tvornice.

Stotine letova otkazano je ili odgođeno jer su četiri zračne luke u središnjim pokrajinama zatvorene.

Ciklona je izazvala obilne kiše u većem dijelu Vijetnama od subote, a vlasti su upozorile na rizik od velikih poplava i klizišta.

S dugom obalom okrenutom prema Južnom kineskom moru, Vijetnam je sklon tajfunima koji se često formiraju istočno od Filipina, gdje je prošloga tjedna poginulo najmanje 10 ljudi.