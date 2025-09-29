Obavijesti

IZAZVAO TORNADO

Tajfun Bualoi poharao Vijetnam, poginulo je najmanje 11 ljudi

Piše HINA,
Tajfun Bualoi poharao Vijetnam, poginulo je najmanje 11 ljudi
Foto: THINH NGUYEN/REUTERS

Broj poginulih u naletu tajfuna Bualoi u Vijetnamu porastao je na 11, a dvadesetak ljudi smatra se nestalima, priopćio je stožer za prirodne katastrofe

Najmanje devet osoba poginulo je u tornadu izazvanom tajfunom koji je zahvatio sjevernu pokrajinu Ninh Binh, a dvije su osobe poginule u sjevernim pokrajinama Thanh Hoa i Hue, priopćile su vlasti. Bualoi je rano u ponedjeljak stigao do kopna, uzrokujući valove visoke i do osam metara, navodi nacionalna meteorološka agencija.

Sedamnaest ribara nestalo je nakon što su ogromni valovi pogodili dva ribarska broda kod pokrajine Quang Tri, dok je s još jednim ribarskim brodom izgubljen svaki kontakt.

Tajfun se kretao preko pokrajine Nghe An prema Laosu, a maksimalna brzina vjetra oslabila je sa 117 km/h na 74 km/h kada je stigao do kopna.

OLUJA VISOKOG INTENZITETA Tajfun Bualoi prijeti Vijetnamu, evakuiraju čak 250.000 ljudi
Tajfun Bualoi prijeti Vijetnamu, evakuiraju čak 250.000 ljudi

Bualoi je do sada oštetio 245 kuća, poplavio gotovo 1.400 hektara riže i drugih usjeva te onemogućio pristup nekoliko područja.

U izvješću nije spomenuta veća šteta na industrijskim objektima, iako se na ili blizu Bualoijeve rute nalaze neke velike tvornice.

Stotine letova otkazano je ili odgođeno jer su četiri zračne luke u središnjim pokrajinama zatvorene.

Ciklona je izazvala obilne kiše u većem dijelu Vijetnama od subote, a vlasti su upozorile na rizik od velikih poplava i klizišta.

S dugom obalom okrenutom prema Južnom kineskom moru, Vijetnam je sklon tajfunima koji se često formiraju istočno od Filipina, gdje je prošloga tjedna poginulo najmanje 10 ljudi.

