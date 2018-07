Tajlandski dječaci idu u hram na devet dana: 'To je tradicija'

Povlačenje tajlandskih dječaka, nedavno spašenih iz špilje, u budistički hram počinje sutra kada će im, po tradiciji budizma, biti obrijane glave i predane odore budističkih svećenika. Samo jedan dječak ne sudjeluje jer je kršćanin.

Ovaj korak je namijenjen 'duhovnom čišćenju' za cijelu njihovu grupu.

Thai cave boys to be ordained in Buddhist ceremony - BBC News #Thailand #ThamLuang #ThaiCaveRescue https://t.co/a7w3HLJnU8

Dječaci se povlače iz javnosti i u hramu će provesti devet dana kako bi se jednostavnije vratili u svakodnevni život. To će za njih 11 biti prvo budističko povlačenje. Praksa odlaska u hramove je uobičajena u državama u kojima većinsko stanovništvo čine budisti.

- Povlačenje u hram je za njihovo dobro. Bilo je kao da su umrli, a sad će se preporoditi - rekao je za BBC Seewad Sompiangjai, djed jednog od spašenih dječaka.

Eleven boys and the soccer coach rescued earlier this month from a flooded cave in Thailand attend a merit-making ceremony at a Buddhist temple. https://t.co/CaVq2cMRNB