Ne postoji zapisnik povjerenstva niti odluka gradonačelnika da se izmijeni projekt žičare. Stoji to u službenom odgovoru zagrebačke gradske uprave zastupnicima u skupštini. Radi se o najvećem infrastrukturnom projektu u Zagrebu ikad. Žičara će sa svim popratnim troškovima minimalno stajati 709 milijuna kuna bez PDV-a. A jedna od ključnih izmjena bilo je dvostruko povećanje donje postaje i gradnja nove postaje na samom vrhu.

Ali ovo nije priča o sljemenskoj žičari nego o funkcioniranju metropole. O ljudima Milana Bandića koji stoje u pozadini. Često nisu uopće birani, neki ne rade niti u gradskoj upravi, ali oni su na izravnoj vezi s moćnim gradonačelnikom. I neizmjerno su odani. S godinama se oni mijenjaju, otpadaju, dolaze drugi, ali princip je isti. Krug ljudi od povjerenja odrađuje delikatne poslove, od urbanizma, zamjene zemljišta, davanja javnih površina u zakup pa do nabavke kvalitetnog mesa posebno uzgojenih svinja za gradonačelnika. Mreža je jaka i čvrsta. I što je još važnije, uglavnom nevidljiva. Tako je za izmjenu projekta žičare bio zadužen Vladimir Gruborović. Za njega niti bolji poznavatelji struktura gradske uprave nisu znali što točno radi, ali je bio u mnogim projektima. Službena funkcija mu je “posebni viši savjetnik gradonačelnika za koordinaciju gradske uprave - specijalist”. Njega je Bandić imenovao za koordinatora realizacije žičare, a sad ga iz gradske uprave optužuju da nije provjerio sve dokumente, pa je zato zbog loših troškovnika i propusta u planiranju žičara poskupjela za barem 102 milijuna kuna od originalno ugovorenih. Gruborović je pao u nemilost, a Bandićevi ljudi uvjereni su da je on pustio sedmosatni film o malverzacijama na žičari za koje oni tvrde da su neistinite. Gruborović je godinama u gradskoj upravi i na savjetničkome mjestu, član je Bandićeve stranke, a radio je još poslova u kojima ga je gradonačelnik odredio da bude nadređen i direktorima i pročelnicima. On je određivao nalog, netko je drugi potpisivao.

Žičara je samo jedan primjer. Afera koju su otkrila 24sata na svjetlo je izvukla i ime Patrika Šegote, o kojem se dosad znalo samo da je bio međunarodni tajnik stranke, da je prešao iz riječkog HDZ-a i da je pod čudnim okolnostima napustio Erste banku. Imenovan je za voditelja Gradskih groblja, na natječaju koji je bio puka forma jer smo mjesec dana unaprijed znali da će on dobiti to mjesto. Ali Šegota je bio mnogo više.

- U njega je Bandić imao povjerenje i nije on samo vodio groblja. On je bio i čovjek za vezu Bandića kad je trebalo obaviti razgovore s nekim uglednim poduzetnicima. Također ga u stranci vole jer je uvijek mogao nabaviti novac koji je potreban za financiranje kampanje. Bandić ga je spominjao i kao svog nasljednika. Pravo je čudo što je sve ovako puklo – objašnjava sugovornik iz stranke.

A puklo je jer je Šegota odradio veoma čudan natječaj na kojem su prostor za kućice na Mirogoju dobile četiri tek osnovane tvrtke, koje su odmah prepustile poslovanje trećoj strani. I nabava kućica išla je preko tvrtke posrednika, u čijem je nadzornom odboru sjedila njegova sestra. Nakon burne svađe Bandić je natjerao Šegotu da podnese ostavku. Htio mu je namijeniti drugo mjesto, ali se sve izjalovilo, a Šegota se pobunio i želi natrag u groblja. Pao je u nemilost, ali se ne planira predati. Ono što sigurno znamo je da u Bandićevu krugu vlada bojazan da Šegota i Gruborović ne progovore o drugim stvarima. Ili u medijima ili pred istražiteljima.

