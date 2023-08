Tajna pljačke sv. Frane: 'Znali su sve o nama, ukrali nam raspelo i pobjegli trajektom za Anconu'

Prvi put! Drugi put... Prodano! Poznati talijanski aukcionar Amedeo Lia bio je zadovoljan. Na aukciji u londonskoj kući Sotheby’s upravo je, za veliki novac, kupio divan gotički križ sa svim valjanim papirima. Mislio je, bit će to divan prilog kolekciji koju već neko vrijeme prikuplja s namjerom da je jednoga dana daruje Speziji. U tom trenutku on je već jedan od najvećih talijanskih kolekcionara. Bila je to 1975. godina te je obitelj Lia bila iznimno ugledna i obogatila se na - brodovima.