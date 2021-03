Diplomirana stomatologinja, bivša misica i zastupnica u Gradskoj skupštini, članica Predsjedništva te šefica mladeži stranke Bandić Milan 365, nezaobilazna je kad se raspredaju teorije i kontroverze o Bandićevoj smrti. Pozicija Natalije Price u hijerarhiji mreže Milana Bandića bila je tako jaka da je u jednom trenutku nominirana za nagradu Zagrepčanka godine, što je naišlo na zgražanje javnosti.

Sad se sve pokušava zataškati guranjem teze kako je ta nominacija bila protiv njezine volje, da je se ustvari tako htjelo osramotiti, pa Bandićevi ljudi već najavljuju kako će se od sljedeće godine svaki kandidat morati pisano očitovati o prijedlogu, odnosno prihvatiti kandidaturu za nagradu. Renato Petek, nezavisni zastupnik u Gradskoj skupštini, rekao je da tako Natalija Prica dobiva svoj “lex specialis”.

No kako je i kad zapravo započeo uspon te plavuše u gradskoj hijerarhiji? Jedna fotografija, snimljena 2011. godine, otkriva prilično bizarnu priču o njezinu poznanstvu s Bandićem. Jer, uz njih dvoje, na toj je fotografiji i Amerikanac kojega je Donald Trump rado imao uz sebe.

Riječ je o Josephu Cinqueau (83). Iza blještavog osmijeha krije se biznismen kojeg se u američkim i britanskim medijima bez krzmanja naziva - mafijašem. Joseph doista na prvu ostavlja dojam da je ispao iz “Kuma”, a to i nije daleko od stvarnosti. Čak ga i prva rečenica Wikipedijina članka opisuje kao “američkog kriminalca i mafijaša”.

Preko Trumpa do Cinque

Joey Bez Čarapa, kako ga nazivaju u američkim medijima, u Hrvatskoj se pojavio na izboru za Miss Universe, čiju je licencu do 2015. posjedovao i Donald Trump. Cinque i Trump su nekoć bili i članovi žirija tog natjecanja, koje je, baš kao i Cinquea, u Hrvatsku doveo Vladimir Kraljević. Taj je bivši konobar, pak, golemi obožavatelj Donalda Trumpa, kojeg je često i posluživao u New Yorku.

U godini kad je Natalija Prica osvojila Miss Universe, Cinque je gradonačelniku Bandiću uručio plaketu Star Diamond Award. Radilo se o “međunarodnoj nagradi za postignuća u kreiranju vrhunske turističke ponude”, a uz tu blefersku plaketu Cinque je predstavljen i kao direktor fantomske “Američke akademije uslužnih znanosti”.

No Cinqueova prošlost ne zvuči nimalo akademski: prije više od 40 godina na ulici je bio propucan s tri metka i ostavljen da iskrvari. Tvrdio je da se radilo o pljački, ali su službeni policijski izvori to okarakterizirali kao “naručeno ubojstvo”.

Devet godina nakon uličnog obračuna, policija mu je razvalila vrata luksuznog stana. Nije ih puštao u svoj stan u New Yorku unatoč sudskom nalogu. Zbog čega je prkosio zakonu bilo je jasno kad je policija provalila. Našli su kolekciju od četrdesetak umjetničkih djela, većinom ukradenih. Priznao je krivnju te je uvjetno osuđen, ali ni dana nije proveo u zatvoru. Navodno zbog dobrih veza u vlasti. Neki su to čudesno nekažnjavanje objasnili dobrim poznanstvom s Johnom Gottijem, slavnim kumom ozloglašene mafijaške obitelji Gambino. Uhićen je ponovno 2006. Tad je bio osuđen zbog vožnje u pijanom stanju. Odbio je puhati te se kasnije žalio na presudu.

Pijan vozio pa ga osudili

U izvlačenju od kazne Cinque je pokušao nadmašiti Bandića, koji je pet godina ranije svoje pijanstvo za volanom pravdao riječima da je “jeo luk, a nakon teških jela uvijek uzimam osvježivač daha na bazi alkohola”. Cinque je, pak, tvrdio da alkotest ne bi bio pouzdan jer ima kronično trovanje olovom “zbog brojnih olovnih kuglica u tijelu”. Valjda od metaka kojima je bio upucan 1980.

Za Trumpa je Cinque “izvanredan tip”. Tako je barem rekao u video iz 2009. No kad su ga kasnije novinari Associated Pressa pitali za prijatelja mafijaša, Trump ga se bez zadrške odrekao. Rekao je kako ga ne poznaje najbolje i da nije upoznat s njegovom kriminalnom prošlošću.

Cinqueova “Američka akademija uslužnih znanosti” svoju je nagradu Star Diamond, koja se opisuje kao “najprestižnija nagrada za izvrsnost u gostoprimstvu”, dodijelila brojnim hotelima, kasinima, klubovima i golf igralištima u Trumpovu vlasništvu. No neovisnost Cinqueove akademije itekako dolazi u pitanje kad se zna kako su Trumpovi sinovi i njegovi bliski suradnici jedno vrijeme bili članovi njezina odbora. Prije dvije godine istu je nagradu Cinque dao i oftalmologu i vlasniku klinike Svjetlost Nikici Gabriću, a na dodjeli su tad, uz Bandića, bili i potpredsjednik Sabora Milijan Brkić te tadašnji ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Oduševio se Hrvatskom

- Moguće je da postoji nešto što nije idilično u njegovoj prošlosti. Ali pogledajte tko je sve dosad primio njegovu nagradu: glumac Harrison Ford, operni pjevač Andrea Bocelli, bivši gradonačelnik New Yorka Rudy Giuliani... Ako ta nagrada ništa ne vrijedi, zašto su je primili svi ti slavni ljudi? Dio američkih medija ne voli Trumpa, a on i Cinque su blisko povezani. Imam li ja pravo suditi o čovjeku koji je prijatelj predsjedniku najmoćnije zemlje na svijetu? Nisam u poziciji da sudim o njegovoj prošlosti - govorio je Gabrić, koji je Cinquea i operirao.

U upravi Cinqueove organizacije bio je dugo i Trump, a napustio ju je kad je postao predsjednik. U spomenutom odboru nalazi se 80 ljudi, među kojima je bio i Vladimir Kraljević.

Cinque je 2017. zamalo postao neslužbeni ambasador hrvatskog turizma.

- Reći ću vam jednu stvar: bio sam u Hrvatskoj na Brijunima prije osam godina i nisam bio impresioniran. No na inzistiranje mojeg prijatelja Vladimira Kraljevića odlučio sam dati vašoj zemlji još jednu šansu i vrlo sam impresioniran. Proputovao sam cijeli svijet i mogu vam iskreno reći da je Hrvatska trenutačno jedna od najboljih destinacija na cijelom svijetu za posjet i boravak. Čistoća vaših gradova i hotela, ljubaznost osoblja - sve to čini Hrvatsku top destinacijom. No ne zaboravimo na još nešto što Hrvatsku izdvaja od mnogih poznatih destinacija: sigurnost. Ovdje se svatko osjeća sigurnim i to je postao prioritet u luksuznom turizmu - rekao je tad za Jutarnji.

Opisao je i kako je upoznao predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović, a prilično šokantno zvuči vijest da su joj na izboru 2015. zajednički čestitali Trump i - Cinque: “To je uistinu izvanredna čast i veliko postignuće. U našoj organizaciji su mnogi ljudi koji su vašu kandidaturu podržavali od samog početka”.