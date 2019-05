Tajna zbirka u Zagrebu: Putin traži slike vrijedne milijune...

Ruski diplomati u Zagrebu pripremaju se za prvi službeni posjet ruskog predsjednika Vladimira Putina Hrvatskoj, koji bi se, kako je nedavno najavio ambasador Anvar Azimov za TASS, mogao organizirati sljedeće godine.

Putin, Kolinda Grabar Kitarović i Plenković tad će zasigurno razgovarati o nizu važnih tema: plinofikacija, Agrokor, ruska ulaganja u hrvatske kompanije, hotele, trgovinska razmjena, ukrajinsko pitanje itd. No, kako piše novi broj tjednika Express, već sad se na stolu našlo i pitanje slika ruskog umjetnika Nicholasa Roericha (rođen pod imenom Nikolaj Konstantinovič Rerih).

Točnije, pitanje povrata deset njegovih vrijednih slika koje se više od 85 godina nalaze u Modernoj galeriji u Zagrebu. Ambasador Azimov pokrenuo je pitanje predaje tih slika Rusiji, zemlji iz koje je Roerich otišao još davne 1917. i u koju se nikad nije vratio. Iako su slike dobro zbrinute u Modernoj galeriji, kaže ambasador Azimov, Rusija ih traži jer će tamo “biti više potražnje za njima”.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Tko je vlasnik slika?

Prije povrata djela ovog umjetnika potrebno je utvrditi pitanje vlasništva, smatraju, pa je zato ruska ambasada počela razgovore s Ministarstvom kulture RH.

- Održali smo razgovore s predstavnicima Ministarstva kulture i s predstavnicima muzeja. Spremni su na konstruktivne razgovore o ovom pitanju, no isto tako postavlja se pitanje postoje li neki dokumenti kojima ruska strana može dokazati svoje vlasništvo nad slikama. No mi vjerujemo da je opsežna korespondencija između Roericha, njegovih pomoćnika i Jugoslavenske akademije znanosti iz početka 30-ih u arhivama u Beogradu, pa predlažemo da se prouče - rekao je Azimov za TASS.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

O sudbini slika pitali smo i Ministarstvo kulture RH.

“Primopredaja slika između Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i osnivača Moderne galerije, Hrvatskog društva umjetnosti ‘Strossmayer’, izvršena je 1934., o čemu postoji zapisnik. Slike su zavedene u jedinstvenu Inventarnu knjigu muzejskih predmeta Moderne galerije. Dio su muzejske građe koja je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z – 5363. Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, nije dozvoljen njihov trajni, vremenski neograničen izvoz i iznošenje iz Republike Hrvatske”, stoji u dopisu koji su nam poslali iz ministarstva. Rekli bismo kako je to kratki “njet” ruskim zahtjevima.

Da je riječ o jasnoj situaciji, smatra i Igor Zidić, ugledni povjesničar umjetnosti, koji je bio ravnatelj Moderne galerije od kraja 1980-ih do 2008. godine.

- Očigledno netko dovodi u pitanje vlasništvo. Ako su slike unesene u inventarne knjige, onda nema govora o tome. Nema toga tijela u državi koje bi donijelo takvu odluku. To se nekad radilo, prije 45 godina. Tako je, npr., Nikita Hruščov došao u Split pa je dobio jedno Vidovićevo ulje koje je bilo namijenjeno Vidovićevu muzeju. To je bila takva praksa onda. Došao bi netko u muzej i rekao: ‘To je nama jako važno’, pa su se izdavali smiješni reversi, papirići na kojima je pisalo da je djelo preuzeo pukovnik taj i taj. To više nije dopustivo - ističe Zidić.

Roerich je tijekom bogatog stvaralaštva napravio više od 7000 djela. Njegova djela na aukcijama postižu cijenu od nekoliko stotina tisuća dolara, do poznate slike ‘Madonna Laboris’, koja je prije nekoliko godina prodana za gotovo 70 milijuna kuna. Vrijednost Roericheve zbirke u zagrebačkoj Modernoj galeriji procjenjuje se u milijunima eura. (av)

Kako Putinu reći 'ne' kad dođe u Hrvatsku

Obistine li se najave ruskog veleposlanika i posjeti li uistinu Vladimir Putin Hrvatsku već iduće godine, sigurno će Roericheva milijune vrijedna zbirka biti jedna od tema razgovora s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednicom Kolindom Grabar Kitarović ili nekim drugim tko bude izabran na predsjedničkim izborima. U Narodnom muzeju u Beogradu je sedam Roerichevih slika i oni će ih, kažu, već tijekom ove godine vratiti u Rusiju nakon političkih pregovora Beograda i Moskve. No Zagreb i Moskva tek trebaju postići dogovor.