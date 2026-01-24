Obavijesti

News

Komentari 0
MISTERIOZNA ŠUTNJA PLUS+

Tajni pakt Plenkovića i Kutleše: Evo zašto je sklopljen deal Crkve i HDZ-a o nenapadanju

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
Čitanje članka: 4 min
Tajni pakt Plenkovića i Kutleše: Evo zašto je sklopljen deal Crkve i HDZ-a o nenapadanju
Zagreb: Održan redoviti sastanak Vlade i HBK | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

NOVI EXPRESS Predsjednik Vlade Andrej Plenković i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša nalaze se u dobrim, gotovo prijateljskim odnosima, a susretnisu ograničeni samo na protokolarne sastanke

Admiral

U trenutku kad se katolički ultrakonzervativci okupljaju na zagrebačkom Kaptolu oko manifesta “Beskompromisna politika katolika: Principi o kojima se ne pregovara”, na čemu će se najvjerojatnije graditi nova politička stranka jer im, kako ističu, današnja vlast neće donijeti državu kakvu žele, odnos Banskih dvora i Kaptola danas je stabilniji nego ikad u posljednjih deset godina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu
IPAK JE AI

Mostarski fotograf je tvrdio da mu je Kolinda platila put na Antarktiku. A sad otkriva istinu

Svi su komentirali da je stvarni skok Kolinde Grabar Kitarović u ledeno more AI, pa mi je došla inspiracija za post i fotografije. AI multimedijom se bavim već više od dvije godine, kaže fotograf Rezo za 24sata
FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali
OPSADNO STANJE U ZAGREBU

FOTO Keleminec i desničari pred stanom Mrak Taritaš. Puštali su Thompsona, susjedi ih polijevali

Hrabrost je sve veća i na ulici, sve dok netko zaista i ne strada. Ali, niti onda neće biti kriv HDZ , napisala je zastupnica...
Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu
PROMJENA VREMENA

Pripremite se jer stiže obilna kiša, a sutra je moguć i snijeg. Najveća promjena na jugu

Dalmaciju i krajnji jug zemlje očekuje promjenjivo i kišovito vrijeme, mjestimice uz jače pljuskove i grmljavinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026