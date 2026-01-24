NOVI EXPRESS Predsjednik Vlade Andrej Plenković i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša nalaze se u dobrim, gotovo prijateljskim odnosima, a susretnisu ograničeni samo na protokolarne sastanke
MISTERIOZNA ŠUTNJA PLUS+
Tajni pakt Plenkovića i Kutleše: Evo zašto je sklopljen deal Crkve i HDZ-a o nenapadanju
Čitanje članka: 4 min
U trenutku kad se katolički ultrakonzervativci okupljaju na zagrebačkom Kaptolu oko manifesta “Beskompromisna politika katolika: Principi o kojima se ne pregovara”, na čemu će se najvjerojatnije graditi nova politička stranka jer im, kako ističu, današnja vlast neće donijeti državu kakvu žele, odnos Banskih dvora i Kaptola danas je stabilniji nego ikad u posljednjih deset godina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku