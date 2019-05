Tajni Vasin šifrarnik: Šeks je 'stari pas', a tko su orao i vuk?

Express je pokušao dekodirati njegove izjave. Posljednja, pak, izjava budi najviše zanimanja jer se u njoj spominju Tito, Jovanka i Udba.

- Moguće da je Vaso povezao i zaključio tko mu smješta. Po toj priči Tito bi bio Plenković, a stari pas Udbe Vladimir Šeks, kojeg je ionako uskrsnuo Plenković. Ali tko je Jovanka...? Hm... e to ne znam - govori nam naš sugovornik iz vrha HDZ-a, koji kaže da je sto posto siguran da je stari pas Vladimir Šeks.

Postoje mnoge insinuacije o tome da je Šeks surađivao s Udbom. O tome je svojedobno u aluzijama govorio i sam Franjo Tuđman, a najotvorenije 1. kolovoza 1991. godine, kad se branio od Šeksova pokušaja rušenja. Apokrifni izvori tvrde da je Vladimir Šeks za Udbu zavrbovan 12. prosinca 1972. godine - to je takozvani dossier Sova - no da su ga tretirali kao neiskren izvor. Tad još nije uhićen, no nakon nekakvog trabunjanja o Hitlerovoj vojsci početkom osamdesetih “Hitler je imao vojsku, on i Goebbels bili su vođe, znali su kako treba s omladinom!”, te pokuda sustava “Svi ste vi truli, i vojska i policija! Takvo društvo mora da propadne”, rekao je “stari pas”, a u Expressu ide ostatak priče.

