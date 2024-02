Tajnica iz Ureda predsjednika objavila video vožnje od 208 km/h: 'Nisam to ja vozila...'

Video vožnje od 208 kilometara na sat u Audiju uz poruku: Prži se srce moje, status je koji je na WhatsAppu nedavno objavila Sonja Rakita, stručno administrativna tajnica iz Ureda predsjednika. - Nisam ja vozila. Video sam dobila od prijatelja iz Njemačke, gdje je i snimljen. Zašto sam ga objavila? Ne znam. Bila je to nepromišljena odluka u trenutku - kazala nam je Rakita. Nije joj bila namjera, ističe, poslati poruku kako podržava takav vid vožnje iako priznaje voli automobile. Navela je kako svi koji je poznaju, znaju, da se u prometu pridržava prometnih pravila, da nema prekršaja te da preferira sigurnu vožnju. (sk)

Podsjetimo, na autocestama u Hrvatskoj najveća dopuštena brzina je 130 kilometara na sat. Novčana kazna za prekoračenje brzine za više od 50 km/h na cestama izvan naselja jest od 660 do 1990 eura. Za prekoračenje od 30 do 50 km/h je 260 eura, a od 10 do 30 km/h 60 eura.