Politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović poručila je u utorak kako ju ne čudi da si je ministar obrane Mario Banožić dodijelio stan u Zagrebu, ocijenivši to kompleksom manje vrijednosti koji se u HDZ-u liječi javnim novcem, a ministra je nazvala 'običnim kokošarom' koji ne zaslužuje tu poziciju.

- Banožićev potez me ne čudi. To je kompleks manje vrijednosti koji se, u HDZ-ovom slučaju, liječi javnim novcem. I to konačno mora prestati - istaknula je Ahmetović.

SDP-ova saborska zastupnica to je navela u priopćenju, reagirajući na napise tjednika Nacional da je ministar Banožić sam sebi dodijelio državni stan u centru Zagreba kojim se koristi, koji je kvadraturom veći nego što mu pripada, te da je za njegovo uređenje potrošeno 200 tisuća kuna.

Ocijenila je i da 'Banožićevo nedjelo' ruši dignitet ne samo HDZ-a, već i Ministarstva obrane, Oružanih snaga i svake poštene časnice i vojnikinje, časnika i vojnika Hrvatske vojske, nazvavši Banožića 'najobičnijim kokošarom' koji nije zaslužio biti ministar u hrvatskoj Vladi.

Istaknula je da ministar Banožić, iako bi trebao služiti građanima, 'parazitira na grbači građana' te je pozvala na njegovu ostavku. Poručila je i da 'neki nižerazredni ministar' ne može trošiti novac građana kako mu se prohtije.

Nedopustiva Banožićeva rabota mora rezultirati ostavkom

- To je nedopustiva rabota koja mora rezultirati momentalnom ostavkom - ustvrdila je politička tajnica SDP-a.

Navela je kako medijski napisi pokazuju da je njegova glavna preokupacija, čim je postao ministar, bila ta kako sebi i svojoj okolini dokazati važnost, status i moć.

- Umjesto da je upogonio sustav državne imovine koji bi mogao stvarati novu vrijednost, on je odlučio 200.000 kuna javnog novca spiskati na svoj luksuz i zadovoljstva - istaknula je Ahmetović.

Ministarstvo obrane u utorak je demantiralo medijske natpise kao neistinite, poručivši da Banožiću pripada korištenje stana od 92 četvorna metra jer ima troje djece, a da je u stan, prije njegovog uređenja, nekoliko puta provaljivano.