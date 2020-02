Tajnica uvalila Sauchu na sudu: 'Tražio je nelegalne isplate...'

Nekadašnja tajnica predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića, Vesna Bičak Dananić, svjedočila je danas na nastavku suđenja u aferi dnevnice, javlja Telegram.hr.

Bivša Milanovićeva tajnica potvrdila je kako je, unatoč zabrani isplate naknade za prekovremene sate, Saucha naložio da se ta naknada isplati Sandri Zeljko, i to kroz ugovor o autorskom djelu i preko računa treće osobe, Sunčice Batestin.

Na današnjem ročištu je, naime, opisivala kako je Saucha tražio njezinu kolegicu Sunčicu Batestin da na svoj račun primi novac za Sandru Zeljko. Radilo se, kako je kazala o naknadi za prekovremeni rad, koji tajnici Zeljko nije mogao biti isplaćen regularno, jer se odlukom Vlade prekovremeni rad nije plaćao. Batestin je trebala poslužiti kao kanal za taj novca jer je Sandri Zeljko račun bio blokiran.

- Sa Sunčicom sam bila jako bliska. Pričale smo o svemu. Tako mi je rekla i za to da ju je Saucha tražio da na račun primi neke novce za Sandru Zeljko, kojoj je u ono vrijeme bio blokiran račun. Radilo se o naknadi za prekovremene sate što se tada nije isplaćivalo. Sjećam se da sam ja bila na godišnjem odmoru, pa sam u sebi pomislila kako je to zapravo sreća jer sam u protivnom i ja mogla biti uvučena u tu kombinaciju. I Sunčica je kasnije bila bijesna što se sve to dogodilo, ali nije mogla odbiti Sauchu koji joj je bio nadređen, te je pristala, onako ljudski, pomoći Sandri Zeljko - rekla je svjedokinja.

