Tajnici po ministarstvima imat će veće plaće od Plenkovića, ali i ministara. Razlog je apsurdan...

Ivan Dodig, Marica Mikec, Dražen Ivanušec, Ivica Akmadža, Petra Anđelović, Helga Sviričić. To su neka od 17 imena glavnih tajnika ministarstava za koja malo tko zna u široj javnost. Ti službenici koordiniraju rad ministarstava, podređeni su ministrima i formalno za taj posao treba natječaj iako ministri ipak uglavnom znaju koga žele na toj funkciji.

Ali ti glavni tajnici imat će višu plaću od bilo kojeg ministra i potpredsjednika Vlade, pa čak i od premijera Andreja Plenkovića. I nisu jedini koji će po visini primanja preteći ljude koji sjede u Vladi i vode državu. Ovaj apsurd isplivao je nakon objave prijedloga koeficijenata za državne službenike koji bi trebao ići u primjenu već tijekom ožujka sukladno novom zakonu o plaćama u državnoj službi. Prijedlog koeficijenata prvi je objavio Jutarnji list, a u Ministarstvu uprave i pravosuđa potvrdili su nam da je to tek jedan od prijedloga za raspravu sa sindikatima, ali i da bi neki rukovodeći službenici plaćama trebala preteći svoje šefove.

Glavni tajnici ministarstava po tom bi prijedlogu trebali imati prosječnu neto plaću od 3220 eura, a, primjerice, predsjednik Vlade Andrej Plenković s olakšicom za troje malodobne djece lani je imao prijavljenu plaću od 3195 eura. Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, koji je predložio koeficijente, također s troje djece, ima plaću od 2405 eura. Najnižu plaću u Vladi inače ima ministrica turizma Nikolina Brnjac, koja zarađuje 2353 eura, a u prosjeku su ministarske plaće oko 2500 eura. Oni koji su potpredsjednici Vlade imaju oko 2800 eura, s tim da najvišu plaću potpredsjednika Vlade ima ministar branitelja Tomo Medved, od 3059 eura, a nešto nižu ministar obrane Ivan Anušić.

Jasno je da će glavni tajnici imati višu plaću od svih njih iako ministri politički i zakonski odgovaraju za sve što se događa u ministarstvu. Ali više plaće od ministara imat će i ravnatelji uprava, nekadašnji pomoćnici ministara, koji će po novome imati prosječne plaće od oko 3000 eura. Čak će i neki glavni i posebni savjetnici ministara imati više plaće od njih jer je po novom predviđena plaća od oko 2780 eura!

S druge strane, kao osobe koje su politički postavljene odmah ispod ministara su državni tajnici, koji imaju plaće od 2300 eura. Niti njima plaće neće rasti, pa će i ravnatelji uprava, kojima su nadređeni, imati veću plaću i od njih i od ministara.

Kako je došlo do ovakvog apsurda? Prije 10-ak godina plaće ministara bile su najviše u ministarstvima, slijedili su njihovi zamjenici (danas državni tajnici), pomoćnici i onda su ispod toga bili službenici. Međutim, plaće ministara, državnih tajnika, ravnatelja mirovinskog zavoda, Zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog inspektorata i niz drugih dužnosnika koje imenuje Vlada određene su zakonom o pravima i obvezama državnih dužnosnika. Oni imaju različitu osnovicu i različite koeficijente, koji nisu rasli, a paralelno su plaće službenika iz godine u godinu polako rasle.

I tako se dogodilo da su neki podređeni prestigli svoje nadređene. Svaki službenik ima i dodatno pravo na božićnicu, regres, od ove godine i uskrsnicu, a dužnosnici poput ministara nemaju takvo pravo.

- Kad se sve to pogleda, ministar je negdje na 15. mjestu po visini isplate mjesečne plaće - kažu u Ministarstvu uprave.

Vlada je krajem 2022. godine pokušala izjednačiti osnovicu dužnosnika sa službenicima, a time su značajnu povišicu trebali dobiti i premijer, predsjednik Zoran Milanović, ministri, saborski zastupnici, ustavni suci i niz drugih dužnosnika. Povišica je trebala biti od 1000 do 1800 kuna. Ali su tad u Vladi to pokušali sakriti i prezentirali sve kao usklađivanje radi lakšeg statističkog praćenja. 24sata su tad objavila koliko će im iznositi povišica, a pokazalo se da je ona znatno viša nego što će dobiti učitelji ili liječnici, kojima su tad rasle plaće. I u tom starom prijedlogu, Vlada je opet napravila nepravdu, pa su, primjerice, i saborski zastupnici, koji uopće ne moraju dolaziti na posao, imali istu povišicu kao ministri. Nakon što su izračuni izašli u javnost, od povišice su odustali. Lani su službenicima ponovno rasle plaće, a novo povećanje u prosjeku 10-ak posto stiže i s novim prijedlogom zakona i koeficijentima. I kako doznajemo, Vlada sigurno neće predložiti do izbora porast plaća ministrima i ostalim dužnosnicima jer ne žele trpjeti kritike da sami sebi dižu plaće. Međutim, cijeli zakon je spreman i nakon izbora HDZ će ga sigurno usvojiti ako bude u prilici ponovno sastavljati Vladu. Vjerojatno će povišice ministrima i ostalim dužnosnicima osigurati i bilo koja druga opcija koja bi došla na vlast. Zakon je spreman i nakon izbora samo treba dignuti ruku za njega. A kako ga izglasati trebaju zastupnici koje čeka povišica, teško da će odoljeti tom izazovu. Nije sporno da su ministarske plaće u ovom trenutku niske s obzirom na obujam posla i odgovornost. Jednom kad se i za njih usvoji novi model, plaće će im rasti svaki put kad ispregovaraju povišice za državne i javne službenike...

A što se tiče 240.000 državnih i javnih službenika, novi zakon čekao se godinama kako bi uveo pravedniji sustav plaća. Različita ministarstva i državna tijela za isti su posao imala uređene različite plaće. Novim zakonom broj raznih mjesta sasječen je s 2500 na oko 1000, a svi su podijeljeni u sedam platnih razreda s novim koeficijentima. Posebni dodaci pretočeni su u koeficijente. Plaće rastu različito, a sindikati se tek trebaju složiti s predloženim koeficijentima. No kako je to jedna od važnih reformi koje smo obećali Europskoj uniji za povlačenje novca, očito su moguće samo manje promjene.

Iz Ministarstva opovrgavaju da će najlošije proći zapisničarke na sudu, koje čeka tek tri posto povećanja. Obrazlažu da je njima povišica već primijenjena prije, pa će ukupno plaća porasti oko 12 posto u prosjeku i iznosit će malo više od 1000 eura.

Dok je Ministarstvo uprave napravilo koeficijente za državne službenike, još se čeka Ministarstvo rada, koje bi trebalo napraviti isto za javne službe poput zaposlenih u zdravstvu ili obrazovanju. Ta dva prijedloga trebala bi se stopiti u jedan. Službenici bi trebali dobiti zakon koji će im omogućiti i napredovanje i višu plaću. Oni s izvrsnim ocjenama, a takvih može biti najviše pet posto godišnje bi trebali zarađivati više, a oni s lošim ocjenama bi trebali biti kažnjeni nižim plaćama i lakšim otkazima. U Vladi zakon predstavljaju kao jednu od najvažnijih reformi, ali tek treba vidjeti kako će sve funkcionirati u praksi.

5094

Šef direkcije za zrakoplove i dalje će biti najplaćeniji

3220

plaća 17 glavnih tajnika po ministarstvima

1039

prosječna nova plaća sudskih zapisničarki, koje su štrajkale