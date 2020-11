Tajnik Milas uz SNV u Vukovaru. Penava: To je neviđeni skandal

<p>Delegacija Srpskog narodnog vijeća u Vukovaru će danas u 11.30 sati položiti vijence za stradale građane srpske nacionalnosti, a na toj bi komemoraciji trebao biti i državni tajnik Zvonko Milas, što su jučer i najavili.</p><p>Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, koji je u izolaciji jer je zaražen korona virusom, smatra da je to neviđeni skandal, rekao je u intervjuu tjedna <strong><a href="http://www.mediaservis.hr/index.php/component/k2/150652-150652-penava-za-ms-o-snv-u-i-milasu--ovo-je-nevi-eni-skandal">Media servisa</a></strong>.</p><p>- Mislim da je ovo skandal koji još nije viđen u modernoj hrvatskoj državi u Vukovaru. Ovo se svodi na potpitanje kakvu nam to povijesnu istinu Vlada Republike Hrvatske, Vlada Andreja Plenkovića, otkriva s ovim današnjim činom polaganja vijenca 17. studenog u Dunav za poginule Srbe, i to kako oni kažu prijeratnim događajima, događajima koji su prethodili ratu - rekao je Penava.</p>