'Takav sam kakav sam, narod me zato izabrao. Nastavit ću i ubuduće braniti interese ljudi'

Moja je obveza raspravljati i boriti se za interese građana te progovarati o problemima u društvu. Ja sam takav kakav jesam i narod me takvog izabrao. Nastavit ću i ubuduće jednako tako braniti interese onih koji su me birali, rekao je Miro Bulj, koji nosi titulu najbrbljavijeg saborskog zastupnika u aktualnom sazivu. Zastupnik Mosta u gotovo dvije godine za riječ se javio 1332 puta, no napominje kako je, osim rasprava, radio na nizu zakonskih prijedloga te podnosio i brojne amandmane.

- U Saboru dajem sve od sebe i često progovaram o socijalnim temama, no ne libim se iskoristiti priliku i glasno progovoriti i o problemima i potrebama Sinja, ali i cijele Cetinske krajine i Zagore - navodi Bulj.

Osim zastupničke fotelje, Bulj od svibnja prošle godine sjedi i u onoj gradonačelnika Sinja.

- Zbog brojnih obveza najmanje sam kod kuće. Ili sam u Saboru, na putu, u uredu ili na terenu. Za mene nema niti će biti godišnjeg odmora, kao što će to biti slučaj kod dobrog dijela ostalih kolega iz saborskih klupa. Dižem se rano i kasno idem spavati. Non-stop sam u pogonu - nastavlja zastupnik Mosta.

Iako priznaje da mu brojne obveze crpe puno energije, otkrio je i što je to što mu daje snagu:

- Veseli me ako mogu pomoći ljudima i to je ono što mi je bitno i što me gura naprijed.

Smeta mu što je Sabor izgubio svoju moć, a stava je da je to zbog previše "klimoglavaca" koji u dobrom dijelu na Markov trg dolaze samo na glasovanje. Iako će možda biti onih koji će mu spočitavati da se njegove rasprave svode na repliku i odgovor na repliku, Bulj poručuje:

- To je alat koji imamo i svi ga mogu jednako koristiti. Sabor gubi utjecaj, većina saborskih zastupnika samo klima glavom. Mogli bismo slobodno u sabornicu umjesto njih dovesti i robote. Neke kolege vidim samo na saborskom hodniku. Kad je glasovanje, tek kad uđu u sabornicu, shvatim da su zastupnici, a ne osoblje - rekao je zastupnik.

S više od tisuću javljanja Bulja slijede saborske zastupnice. Njegova kolegica iz kluba Marija Selak Raspudić za riječ se javila 1265 puta. Anka Mrak Taritaš (Glas) na trećem je mjestu s 1223 javljanja u sabornici, dok Dalija Orešković (Centar) riječ je uzela 1010 puta. Na popisu deset najaktivnijih zastupnika su i Katarina Peović (RF), Željko Pavić (Socijaldemokrati), nezavisna Marijana Petir, Josip Borić (HDZ), Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati), Sandra Benčić (Možemo) i Andreja Marić (SDP).

Među deset šutljivaca, koji su se za riječ javili manje od 20 puta, zastupnici su nacionalnih manjina Vladimir Bilek i Ermina Lekaj Prljaskaj te HDZ-ovci Darko Sobota, Ivan Budalić i Mato Čičak. U dvije godine su se tri puta za riječ javili Goran Dodig (HDS) i bivši SDP-ovac, a danas nezavisni zastupnik Vinko Grgić, dok je bivši SDP-ovac Stjepan Kovač progovorio svega dva puta. Bez obzira na to radili ili ne radili, zastupnicima svaki mjesec uredno sjeda u prosjeku 15.000 kuna plaće. Napomenimo da su među "šutljivcima" HDZ-ovka Magdalena Komes i SDSS-ovac Boris Milošević, no oboje su u saborske klupe sjeli prije nepuna dva mjeseca, nakon rekonstrukcije Vlade.

Najčitaniji članci