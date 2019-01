Taksist koji je naletio na dvije žene vozio pacijenta u bolnicu

Nesretne pješakinje E.B.(51) i J.B.(49) stradale su nedjelju u Rijeci kada je na njih naletio vozač Taxi Cammea A.L.(25) u Daciji Logan karavan zagrebačke registracije.

- Mlađa pacijentica zadobila je lakše ozljede noge, no zahtjeva promatranje i dalje će biti zadržana u bolnici dok je starija zadobila teške, višestruke ozljede opasne po život. Radi se o ozljedama noge, rebara i glave i trenutno se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja gdje se priprema za operacijski zahvat - kazali su iz KBC-a Sušak gdje su žene dovezene Hitnom službom.

[video: 1203803 / Taksist u Rijeci udario dvije pješakinje]

RTL javlja da su žene sestre i da su bile u šetnji te da im je u pomoć prva pritekla medicinska sestra koja je također šetala. RTL je razgovarao i s putnikom koji je bio u taksiju.

[video: 1203798 / Vozač zaspao? Žena se bori za život nakon nesreće u Rijeci, na cesti je bilo puno krvi.]

Aaron Aleksej je zbog bubrežnih kamenaca krenuo na Hitnu u Rijeci.

- Iskreno da vam kažem, sve je trajalo sekundu, ne znam, ja sam sjedio iza vozača i tipkao sam po mobitelu, i u jednom momentu je sve bilo gotovo, doslovno, znači on, kako je, ne znam šta se desilo sa njim, da li je on zakunjo, da li mu je otišo fokus, ali mi smo u jednom momentu samo bili znači na kolniku, staklo prednje je bilo skroz razbijeno i svi zračni jastuci su bili vani i to je to - rekao je Aaron.

- Ne znam zapravo što bih rekao, evo jer gospodin je bio u normalnom stanju, nije bio pod utjecajem ničega, normalno je pričao sa mnom kad sam ušao u taksi, znači normalno je tekla vožnja do jednog momenta do kad se to desilo, doslovno sekunda. Kada smo izašli iz auta obojica on je bio u totalnom šoku, nije mogao pričat, samo je sjeo i to je to - rekao je Aaron.

Foto: RTL

Aaron je išao na Hitnu