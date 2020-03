Taksista iz Makarske ubili su zbog 200.000 kn i 10.000 eura

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv 43- godišnjeg državljanina BiH, Hrvatske i Srbije i državljanina (40) Srbije zbog sumnje da su opljačkali Jozu Čorića koji je od podlegao ozljedama zadobivenim tijekom brutalnog premlaćivanja.

ŽDO sumnja da je dvojac u utorak od 16.30 do 16.47 sati pozvao Čorića da dođe na određenu adresu i sa sobom donese veću svotu novca lažno prikazujući kako će od njega kupiti stranu valutu. Kad je Čorić došao na dogovoreno mjesto, okrivljenici su ga, osnovano se sumnja, više puta udarili u predjelu glave te mu oduzeli i odnijeli 200.000 kuna i 10.000 eura te pobjegli. Nedugo nakon toga, uslijed zadobivenih ozljeda i pretrpljenog šoka, oštećenik je preminuo u vozilu Hitne medicinske pomoći.

Dežurni zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu je, nakon ispitivanja okrivljenika, podnio sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog postojanja osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi okrivljenici boravkom na slobodi mogli pobjeći i na taj način onemogućiti nesmetano vođenje ovog kaznenog postupka. Sudac istrage splitskog Županijskog suda, piše Dalmatinski portal, prihvatio je zahtjev tužiteljstva.

Prema pisanju Dalmatinskog portala razbojnik iz Srbije je Milan Č. koji živi i radi na Malti, a tat s tri državljanstva je Dalibor C. koji živi u Švicarskoj a u Makarskoj gradi 23 apartmana. Dalibor C. potvrdio je da je odvezao Milana Č. iz Makarske do Vrlike. Tamo se ukrcao u vozilo beogradskih registracija i krenuo prema Srbiji. Uhitili su ga na graničnom prijelazu Bajakovo malo prije ponoći. Kod njega su pronašli 10.000 eura, dok su kod punca Dalibora C. pronašli 186.000 kuna.

U svojoj obrani Milan Č. je naveo, piše Dalmatinski portal, da je s Daliborom C. došao u blizinu njegovog apartmana i tamo se susreo s Čorićem. Htio je promijeniti 2000 eura, ali se naljutio kada mu je Čorić htio zaračunati veću proviziju. Otišao je i kaže da ne zna što se dogodilo s Čorićem.