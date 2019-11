'Takvim ljudima nema mjesta u HDZ-u, moguće je izbacivanje'

Ovdje se radi o porukama mržnje, poziva na nasilje, porukama koje zagovaraju nelojalnost stranci, pozivaju naše članove da glasaju za druge stranke, kaže Gordan Jandroković. Najavio je da će županijske organizacije detektirati tko je prešao granicu u komunikaciji, a nakon toga časnom sudu predložit će sankcije protiv tih ljudi.

- Takvima nema mjesta u HDZ-u, moguće je i izbacivanje - poručio je Jandroković.

- Tu se ne radi o ad hoc otvaranju ove priče nego o porukama mržnje, pozivu na nasilje, porukama koje zagovaraju nelojalnost HDZ-u, koje pozivaju naše članove da glasaju za druge kandidate. To je ponašanje koje neprihvatljivo. Svatko može govoriti slobodno, ali ne može pozivati na nasilje i fizičku likvidaciju ostalih s kojima se politički ne slaže. Naravno da onaj koji takvo što želi izgovarati ne može biti član HDZ-a - poručio je Jandroković. .

Naveo je da će županijskim organizacijama dati preporuke da vide koji su se to ljudi koristili ovakvim rječnikom, a Jandroković je stava da takvima nema mjesta u HDZ-u. Budući da se u tim grupama nalaze i neki viđeniji HDZ-ovci, postavilo se pitanje njihove sudbine u stranci.

- Ljude ubacuju određene grupe, tamo ih pozivaju. Vidjet ćemo tko je pisao i izgovarao stavove koji su neprihvatljivi. Još jednom pozivam, ovdje se ne radi o različitim mišljenjima i svjetonazorima. Ovdje se radi o pozivanju na nasilje, koristi se govor mržnje, a što je politički potpuno neprihvatljivo jest da pozivaju naše članove i članice da glasaju protiv naših kandidata. To je ponašanje koje je u svakoj normalnoj organizaciji za osudu i takvi ljudi ne mogu biti u HDZ-u - rekao je Jandroković.

Na opasku je li svjestan da će ga optužiti da je to "stranačka policija", odgovara:

- Ako netko misli da je normalno da je za nekog čovjeka potrebno ispaliti metak u čelo ili da ga treba pustiti u rijeku ili ako iznosi poruke mržnje prema onima koji misle drugačiji od njega. Ako ćemo to ponašanje sankcionirati, a netko nas optuži da smo stranačka policija neka to čini, ali zna se na kojim vrijednostima počivaju demokratska društva i stranke i mi ovdje branimo demokraciju i svjetonazor HDZ-a. Oni koji to ne razumiju i koriste ovakav način govora koji pozivaju na likvidaciju i mržnju, tima nema mjesta u HDZ-u, to svima mora biti jasno

- Za razliku od kandidata SDP-a koji je bijesan, prezire, živi od optužbi na račun drugih, nepovezano govori o svom programu danas ste čuli jedno strukturirano izlaganje, suvisao program, osobu koja poziva da se međusobno uvažavamo i toleriramo. Koja je pozitivna i to će nam u konačnici biti presudno. Ljudi će to prepoznati - zaključio je Jandroković.

Upitan hoće li ova afera WhatsApp štetiti Kolindi Grabar Kitarović u kampanji, odgovorio je: .

- Ovo će joj samo pomoći. Jer ćemo iz HDZ-a ukloniti one ljude koji navijaju za Škoru. To joj može biti samo pozitivno - rekao je Jandroković.

Kad se može očekivati to "uklanjanje iz HDZ-a", Jandroković kaže:

- Naše županijske organizacije prvo će ispitati o kojim se ljudima radi, što su točno govorili. Nakon toga oni koji su prešli crtu koja je dozvoljena sasvim sigurno dobit će svoj prijedlog svojih županijskih organizacija prema časnim sudovima da ih se na određeni način sankcionira. Moguće isključivanje - rekao je.

Na pitanje hoće li to biti riješeno do kraja mjeseca, odgovara:

- Vidjet ćemo, to će vjerojatno ići jako brzo - zaključio je.

WhatsApp aferu komentirao je i Milijan Brkić.

- Svatko od članova, posebno dužnosnika HDZ-a mora biti odgovoran i svojim činjenjem mora doprinositi jedinstvu zajedništvu, a ego taštine i ambicije staviti u drugi plan, poručio je Milijan Brkić. Na pitanje je li u ovom trenutku bilo pametno otvarati ovu temu, uzvratio je: "Nikako nije bilo pametno".