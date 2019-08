'Takvu razinu oholosti nisam vidio, a ja sam vam bio bahat'

Predsjednik si nikada ne može priuštiti luksuz da bježi. Ovo su teme za predsjednika republike. Ako te netko pita kako bi trebalo funkcionirati zdravstvo, a ti mu kao predsjednik to počneš objašnjavati, onda si prevarant, neiskren, jer to promijeniti ne možeš. Govoriš ljudima što bi voljeli čuti i nakon izbora im okreneš leđa. Ali ovo jesu teme koje se tiču kulture duha i kulture srca nacije, od nasilja i straha, od kulture nezaštićenosti, sve to nažalost seže još u '90-e, kada je nasilje legitimizirano. To je način ponašanja i života HDZ-a u velikoj mjeri. I kada god se bliže izbori privremena taktika pomirljivosti se mijenja u vučju taktiku straha, rekao je predsjednički kandidat Zoran Milanović u subotu u Vrbovcu.

Naglašava da se zalaže za modernu, otvoreno i progresivnu Hrvatsku. Za odlazak ljudi iz zemlje rekao je da nije dobro što odlaze iz bijesa.

- Bijes je jedno štetno stanje emocija. Ako predugo traje postaje ogorčenost. Ogorčenost je najgore stanje duha u kojem može zapasti jedna zajednica - rekoa je Milanović..

Promijenit će to, napominje, na način da uvijek bude na strani slabijeg. Za sebe kaže da je sklon impulzivnim reakcijama, no ne i divljačkim ispadima i oholosti kao što vidimo kod premijera i predsjednice i ministara.

- Takvu razinu oholosti nisam vidio. Pa ako sam vam ja bio bezobrazan i bahat – hello?! - kaže.