Veliki broj policajaca nalazi se na mjestu doga\u0111aja, no jo\u0161 se ne zna koliko bi sumnjivaca ni taoca moglo biti. La Presse spominje\u00a0njih 12.

- Dobili smo poziv za plja\u010dku u ovom prostoru. Trenutno smo u fazi provjere - rekao je glasnogovornik Slu\u017ebe policije de Ville de Montr\u00e9al, V\u00e9ronique Comtois, ne \u017eele\u0107i i\u0107i dalje.

Na mjestu doga\u0111aja, La Presse primijetio je da su policajci iz skupine za takti\u010dku intervenciju raspore\u0111eni s bolni\u010darima koji su opremljeni da interveniraju u takvim situacijama. Koriste se neprobojni \u0161titovi. Na mjestu doga\u0111aja je oklopni kamion.

Dvoje svjedoka rekli su da su vidjeli kako je policija razbila glavna vrata zgrade.\u00a0

Prema TVA Nouvelles, skupina osumnji\u010denih dr\u017ei desetke ljudi kao taoce u zgradi u kojoj se nalaze uredi Ubisofta.

Nekolicina zaposlenika uspjela je pobje\u0107i iz ureda na krov zgrade te zabarikadirati vrata, barem je to vidljivo s kamera televizijskog helikoptera.

Tvrtka ina\u010de zapo\u0161ljava gotovo 4 tisu\u0107e ljudi, no zbog pandemije ve\u0107ina trenutno radi od ku\u0107e. Osnovana 1997 kao kanadska podru\u017enica francuskog gaming diva, Ubisoft Montreal stoji iza popularnih igri kao \u0161to su \u2018Prince of Persia: The Sands of Time,\u2019 the \u2018Assassin\u2019s Creed\u2019 serije, \u2018Far Cry\u2019 i \u2018Watch Dogs\u2019.