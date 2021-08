Talibani su u četvrtak pozvali mnoštvo koje čeka ispred zračne luke u Kabulu u nadi da će pobjeći iz zemlje, da se raziđe i ode kući, rekavši da ne žele povrijediti nikoga.

U međuvremenu Sjedinjene Države i ostale zapadne sile nastavljaju s evakuacijom svojih državljana i nekih Afganistanaca, a ostatak zemlje čeka hoće li donedavni državni dan neovisnosti potaknuti još antitalibanskih prosvjeda.

U Kabulu je relativno mirno otkako su talibani preuzeli vlast, ali u zračnoj luci je stanje od tada kaotično.

Dvanaest ljudi izgubilo je život na i oko aerodroma od nedjelje. Neki su stradali od metaka, neki u stampedu, kazao je talibanski dužnosnik.

Ljude koji nemaju zakonsko pravo putovati pozvao je da odu kući. "Ne želimo povrijediti nikoga na aerodromu".

Oko 8000 ljudi evakuirano je iz zemlje od nedjelje, rekao je neimenovani zapadni dužnosnik. Američka vojska ima kontrolu nad zračnom lukom, ali talibani patroliraju izvan njegova sigurnosnog perimetra.

U srijedu su neke ljude spriječili da uđu u zračnu luku, kazali su očevici. "Pucali su u zrak, naguravali ih, tukli kundacima", rekao je očevidac.

Dok se nastoji ubrzati zračni prijevoz zapadnih građana i Afganistanaca koji su radili za strane vlade, predsjednik Joe Biden rekao je da će američke snage ostati sve dok ne završi evakuacija Amerikanaca, čak i ako to znači da će se probiti rok za potpuno povlačenje 31. kolovoza.

Situacija je mnogo mirnija u četvrtak.

Prosvjedi u Džalalabadu

Prosvjedi u gradu Džalalabadu na istoku zemlje u srijedu bili su prvo veliko iskazivanje kolektivnog prkosa nakon što su pobunjenici ovaj tjedan preuzeli kontrolu u glavnom gradu Kabulu.

U normalnim okolnostima zemlja bi danas slavila stjecanje neovisnosti, no prizori u Džalalabadu povećavaju mogućnost da bi narod mogao iskoristiti patriotsku prigodu za prosvjede protiv talibanske vladavine.

Dva svjedoka i bivši policijski dužnosnik rekli su za Reuters da su talibani pucali kad su prosvjednici htjeli izvjesiti državnu zastavu na trgu te ubili dvoje ljudi, a ranili više od deset.

Video snimka emitirana na britanskom kanalu vijesti Sky News pokazuje stotine Afganistanaca okupljene u Džalalabadu, crno-crveno-zelene afganistanske trobojnice na nekoliko krovova i u rukama ponekih prosvjednika.

Sky je izvijestio da su srušili talibansku bijelu zastavu.

"Stojim ovdje pred vama. Možete me pogoditi sa 30 metaka, ubiti me, žrtvovat ću svoj život za ovu zastavu. To je moja zastava. Moja vlada vratit će se uskoro, uz Božju volju", rekao je prosvjednik ogrnut trobojnicom u izvješću Skya.

Središte otpora je dolina Pandžšir, etničko tadžikistansko uporište sjeveroistočno od Kabula.

Amad Masud, mjesni vođa Nacionalne fronte otpora Afganistana, pozvao je Zapad da pruži potporu i oružje u borbi protiv talibana. "Pišem iz doline Pandžšir danas, spreman da krenem stopama svog oca, s mudžahedinima koji su spremni ponovno poraziti talibane", napisao je Masud, sin Amhada Šaha Masuda, vođe otpora kojeg su ubili članovi Al Kaide 2001.

"Toliko smo se dugo borili za otvoreno društvo, društvo u kojem bi djevojke mogle postati liječnice, naš tisak mogao je slobodno izvještavati, naši mladi ljudi mogli su plesati i slušati glazbu ili prisustvovati nogometnim utakmicama na stadionima koje su nekoć koristili talibani za javna pogubljenja - a uskoro bi se to moglo ponoviti, rekao je."