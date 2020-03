Talibani su tražili oslobađanje zatvorenika, predsjednik odbio

Njegove riječi stižu u trenutku kad se vide sve teškoće s kojima će se američki pregovarači susresti u nastojanju da usmjere afganistanske vlasti i talibane prema pregovorima, ocjenjuju zapadni diplomati.

"Afganistanska vlada nije preuzela obvezu da oslobodi 5000 talibanskih zatvorenika", kazao je Ašraf Gani novinarima u Kabulu dan nakon što je u Kataru potpisan sporazum o početku postupka koji bi trebao rezultirati političkim rješenjem koje bi završilo najdulji američki vojni angažman.

Prema američko-talibanskom sporazumu trebalo bi se ubrzano raditi na oslobađanju ratnih i političkih zatvorenika kao mjeri izgradnje povjerenja uz koordinaciju i suglasnost obje strane u Afganistanu.

'Odluka nije na američkim vlastima'

Prema tom sporazumu do 10. ožujka na slobodu bi trebalo biti pušteno do 5000 zatvorenik talibana u zamjenu za do 1000 Afganistanaca.

O tom pitanju Gani je odgovorio: "Odluka nije na američkim vlastima, oni samo posreduju".

Sporazum u subotu potpisali su američki posebni izaslanik Zalmay Khalilzad i politički vođa talibana mula Abdul Gani Baradar, uz nazočnost američkog državnog tajnika Mikea Pompea.

Nakon svečanosti Baradar se susreo s ministrima vanjskih poslova Norveške, Turske i Uzbekistana u Dohi kao i s diplomatima iz Rusije, Indonezije i susjednih zemalja, objavili su talibani što pokazuje da je skupina odlučna osigurati si međunarodni legitimitet.

"Dužnosnici koji su se susreli s mulom Baradarom predani su afganistanskoj obnovi i razvoju... američko-talibanski sporazum je povijesni", kazao je talibanski glasnogovornik Zabiulah Mudžahid.

Ganijevi suradnici ocijenili su da bi namjera američkog predsjednika Donalda Trumpa da se susretne s talibanima mogla predstavljati izazov vladi u trenutku kad se počnu povlačiti američke vojne snage.

SAD planira smanjiti broj svojih vojnika u Afganistanu u idućih 135 dana s 13.000 na 8600, a potpuno se povući nakon 14 mjeseci.

Iran je poručio da SAD nije imao pravnih osnova za potpisivanje sporazuma

SAD nema pravnih temelja za potpis sporazuma s talibanima u Afganistanu, poručilo je u nedjelju iransko ministarstvo vanjskih poslova o dan ranije potpisanom sporazumu.

Iran pozdravlja svaku inicijativu koja će pomoći osiguravanju stabilnosti i mira u Afganistanu no samo kroz pregovore u zemlji i uzimajući u obzir interese afganistanskih susjeda, napisalo je ministarstvo.