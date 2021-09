Nakon što su prošli mjesec svrgnuli prozapadnu vladu u Kabulu, talibani se nalaze pod međunarodnim pritiskom da se odreknu veza s Al Kaidom, ekstremističkom sunitskom skupinom odgovornom za napade 11. rujna 2001. na SAD.

Istovremeno, suočavaju se s nizom napada ogranka IS-a s kojim su u sukobu zbog ideoloških i ekonomskih pitanja.

"Ne vidimo da itko u Afganistanu ima ikakve veze s Al Kaidom. Nikakva prijetnja bilo kojoj zemlji neće doći iz Afganistana, odlučni smo u tome", rekao je glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid.

Što se IS-a tiče, Mujahid negira da ta skupina ima neku značajnu nazočnost u Afganistanu, iako priznaje da ogranak Islamske države, poznat kao Islamska država Khorasan (IS-K) "nevidljivo vrši neke kukavičke napade".

"IS koji postoji u Iraku i Siriji ne postoji ovdje. No neki su ljudi, možda i naši Afganistanci, prigrlili njihov mentalitet i to je fenomen koji ljudi ne podupiru", rekao je Mujahid.

"Snage sigurnosti Islamskog Emirata su spremne i zaustavit će ih", poručio je. IS-K se pojavio u istočnom Afganistanu 2014., a kasnije se proširio na neke druge dijelove zemlje, posebice na sjeveru. Preuzeo je odgovornost za napad u Jalalabadu i bombaški napad u zračnoj luci Kabul u kolovozu u kojem je ubijeno 13 američkih vojnika te veliki broj afganistanskih civila.