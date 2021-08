Upozoravam sve koji vole ploviti po moru da ukoliko žele izbjeći probleme, neka zaobilaze otok Pločica do završetka turističke sezone. Izgleda da je postao privatan otok, rekao je čitatelj za Morski.hr.

Uznemirujuća priča pristigla je na portal Morski.hr Naime, muškarac je nedjelju odlučio provesti s obitelji na otočiću Pločica, na kojem se nalazi svjetionik koji se daje u najam.

Tamo ga je dočekalo neugodno iznenađenje. Umjesto lijepog odmora s suprugom, četverogodišnjim djetetom i prijateljicom tamo su ih dočekali verbalni napadi.

Na tom istom otočiću bili su i Talijani koji su valjda s istom namjerom došli na taj otok, no prisustvo drugih njima očito smeta.

- Uglavnom sve kao i po običaju. Pošto smo primijetili da se dotični gosti tu kupaju, udaljili smo se od čamca nekih 150 metara u suprotnom smjeru, tj. na istok, kako bi imali svoj mir, ja plivajući a ostali hodajući uz samo more - rekao je Slaven Stipković.

"Ja sam vlasnik"

- Međutim nakon nekih 20 minuta jedan od gostiju je došao do nas vičući i prijeteći da smjesta odemo jer je to privatan otok i da nemamo nikakvo pravo tu se kupati ili sunčati, pitam ga tko si ti, on kaže : Vlasnik - nastavlja priču Slaven.

U pokušaju da mu objasnim da takav tip vlasništva u Hrvatskoj nije moguć, dolazi do još većeg sukoba.

- Nakon 20 minuta vratio sa još njih četvero te su počeli odvezivati čamac, pri čemu sam ih spriječio vičući sa udaljenosti oko 80 metara da ne diraju tuđu imovinu, i da će snosit posljedice. Tada su svi počeli vikati i prijetiti toliko da mi je dijete počelo plakati - nastavlja Slaven zgrožen od tog iskustva.

Kada je došao do mobitela na čamcu pozvao je policiju da bi saznao da su i Talijani učinili isto, a kao razlog prijave naveli su "neovlašten dolazak na otok".

"Dokaz o najmu otoka?"

Dolaskom policije, Talijani spremni s papirima o "najmu otoka". Policija im je objasnila da to jednostavno nema smisla.

- U razgovoru sa uredom za nadzor pomorskog dobra Dubrovačko-neretvanske županije Dubrovnik, rečeno je da nikakva koncesija nije izdana na navedenom Otočiću – priča nam Stipković.

O čemu se radi u ovom slučaju možemo samo nagađati kao i o kakvim papirima o iznajmljivanju otoka se radi.