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ULAŽU U TEHNOLOGIJU

Talijanski Generali gasi oko 800 radnih mjesta u Njemačkoj

Piše HINA,
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Talijanski Generali gasi oko 800 radnih mjesta u Njemačkoj
Foto: Alessandro Bremec
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Njemački ogranak talijanskog osiguravatelja Generalija najavio je gašenje radnih mjesta zbog restrukturiranja, a planira i značajna ulaganja u tehnologiju i umjetnu inteligenciju.

Njemački ogranak talijanskog osiguravatelja Generalija objavio je u petak da će do kraja 2030. godine u sklopu programa restrukturiranja ugasiti približno 800 radnih mjesta, signalizirajući paralelno ulaganja u tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Iz njemačkog ogranka su pojasnili da će smanjenje broja zaposlenih uglavnom provesti putem umirovljenja i prirodnog odljeva.

Kompanija sa sjedištem u Münchenu zapošljava ukupno 9.100 radnika.

Uprava je objavila i da odustaje od lokacija u Aachenu, Nürnbergu i Stutgartu i da namjerava okupiti radnike u Kölnu, Münchenu i Karlsruheu, uz obrazloženje da u uvjetima pojačanog hibridnog rada želi smanjiti troškove održavanja poslovnog prostora.

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Najavili su i uspostavu regionalnih centara u Hamburgu i Saarbrückenu.

Kompanija će ujedno, kako navode, uložiti više od 100 milijuna eura u tehnologiju i umjetnu inteligenciju kako bi automatizirao rutinske poslove i poboljšao efikasnost na dulji rok.

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