Talijanski Generali gasi oko 800 radnih mjesta u Njemačkoj

Njemački ogranak talijanskog osiguravatelja Generalija objavio je u petak da će do kraja 2030. godine u sklopu programa restrukturiranja ugasiti približno 800 radnih mjesta, signalizirajući paralelno ulaganja u tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Iz njemačkog ogranka su pojasnili da će smanjenje broja zaposlenih uglavnom provesti putem umirovljenja i prirodnog odljeva.

Kompanija sa sjedištem u Münchenu zapošljava ukupno 9.100 radnika.

Uprava je objavila i da odustaje od lokacija u Aachenu, Nürnbergu i Stutgartu i da namjerava okupiti radnike u Kölnu, Münchenu i Karlsruheu, uz obrazloženje da u uvjetima pojačanog hibridnog rada želi smanjiti troškove održavanja poslovnog prostora.

Najavili su i uspostavu regionalnih centara u Hamburgu i Saarbrückenu.

Kompanija će ujedno, kako navode, uložiti više od 100 milijuna eura u tehnologiju i umjetnu inteligenciju kako bi automatizirao rutinske poslove i poboljšao efikasnost na dulji rok.