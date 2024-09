Talijanski književnik Paolo Giordano otvorio 12. Festival svjetske književnosti

Lik u knjizi se bori pronaći vlastitu Tasmaniju, sigurno utočište u kojem će prebroditi nadolazeće krize - globalno zatopljenje, pandemije, autoritarne vlade i ratove - rekao je na otvorenju 12. Festivala svjetske književnosti talijan, Paolo Giordano. Festival je otvoren tribinom ‘Razotkrivanje’ dok je razgovor s Giordanom moderirao Seid Serdarević.

Naime, Giordano je po struci inače doktor fizike elementarnih čestica, no odlučio je ne baviti se njome.

- Moj otac liječnik je bio pomalo razočaran kad sam odlučio studirati fiziku, smatrao je to kao nešto što je drugog reda, u odnosu na njegov poziv. Kad sam odlučio napustiti i fiziku, tad je mislio da sam otišao u neko crnilo - nasmijao se Giordano čiji je roman preveden na čak 30 jezika, pa nastavio.

- Dvije sam godine pisao za novine samo o onome što se događalo, no tada sam shvatio da sam pisac i da bih se mogao baviti fiktivnim stvarima. Fikcija i invencija su važnije nego opisivanje stvarnosti - rekao je te objasnio kako je roman "Tasmanija" koji se zove po otoku u Oceaniji, a koji bi trebao biti najsigurniji u slučaju nuklearne katastrofe.

- Roman Tasmanija sam počeo pisati u specifičnom trenutku, u jesen 2021. Kao sto se sjećate, to je bila prva slobodnija godina za vrijeme trajanja pandemije. Kad je pandemija konačno popustila sjetio sam se da sam zapravo romano pisac i da bi se trebao baviti izmišljanjem jer sam u tom periodu izgubio fikciju.Nisam pisao samo o onome što se događalo u tom periodu, već i o onom što se događalo prije pandemije, koristio sam tehnike pisanja povijesnog romana. Listao sam mailove, fotografije od ranije i zamišljao kako se dosta toga promijenilo i kako je tad bilo - ispričao je Giordano te dodao kako se situacije brzo mijenjaju, a da je on odrastao u ideji da postoji stabilnost.

- No od trenutka kad sam počeo pisati Tasmaniju, u međuvremenu je počela i invazija na Ukrajinu, to je sad rat koji traje, u Italiji se dogodio 7. listopada kad je vlast preuzela ekstremna desnica... to su samo najočitije stvari koje mi sad padaju na pamet, ali uz pandemiju ove četiri stvari nisu povijesne promjene već slomovi, paradigme koje smo mi, ili ja kao talijan smatrao stabilnima - rekao je te objasnio kako svi trebamo Tasmaniju u takvim trenucima.

Najčitanija knjiga u Italiji

Paolo Giordano, rođen 1982. u Torinu, doktor je fizike, publicist i pisac. Njegov je prvi roman "Samoća primarnih brojeva" objavljen 2008., koji je osvojio prestižnu talijansku književnu nagradu Strega kao i nagradu Campiello za najbolji prvi roman. Njegovi su ostali romani "Ljudsko tijelo" iz 2012., "Crna i srebrna" (2014.) i "Proždiranje neba" (2018.).

Njegov roman "Tasmanija" bio je 2022. najčitanija knjiga u Italiji. Knjige su mu prevedene u više od četrdeset zemalja. Redovito piše za novine Corriere della Sera.

S piscem je razgovarao Seid Serdarević, glavni urednik knjižare Fraktura i programski direktor Festivala. Razgovor je na hrvatski i talijanski jezik simultano prevodila Erika Koporčić.

Posjetiti jedan od najraskošnijih kulturnih događanja u regiji možete do 7. rujna, a tradicionalno se održavaju na kultnim lokacijama u srcu Zagreba. Autorice i autori iz više od petnaest zemalja svijeta, laureatkinje i laureati najprestižnijih književnih nagrada poput Prix Goncourt, Premio Strega i Premio Campiello, slavna imena čije naslove očekujemo kao TV serije u ekranizaciji popularnih Netflixa i HBO-a, Zagreb će ponovno učiniti središtem svjetske književnosti. Posjeti dobro poznate tribine – Razotkrivanje, Dvostruki portret, Pisac i njegov čitatelj te Književne matineje.

