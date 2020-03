Talijanski liječnik: 'Kao da smo u ratu, svi ostanite u kućama!'

Kao da smo u ratu. Moramo birati koga ćemo liječiti, a koga nećemo. Ostanite kod kuće, rekao je u dramatičnom apelu talijanski liječnik iz Bergama, piše talijanski Corriere Della Sera. Talijanske su bolnice pod nezapamćenim pritiskom jer broj zaraženih nezaustavljivo raste, a kraj epidemije se još uvijek ne nazire.

- O liječenju odlučujemo ovisno o godinama i zdravstvenom stanju pacijenata. Ostanite doma. Viđam previše ljudi na ulicama, rekao pak je anesteziolog Christian Salaroli.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Stručnjaci se boje da je mnogo ljudi prije nego što je karantena na sjeveru Italije stupila na snagu, pobjeglo na jug, te da su mnogi pritom prenijeli virus na teritorij slabije pogođen zarazom.

- Vidio sam slike koje stižu iz područja u karanteni. Ulice su napuštene, ali ne vidimo puno policijskih ophodnji. No, možda se to promijeni u narednim danima jer su vlasti najavile kazne od tri mjeseca zatvora i i 206 eura za kršenje pravila. Postoji opravdani strah da su mnogi u tih nekoliko sati, koliko je prošlo od najave karantene do vremena kad je stupila na snagu, pobjeglo sa sjevera prema jugu zemlje, piše za BBC Mark Lowen.

Karantena, koja je uspostavljena kako bi se usporilo širenje virusa, na snazi bi trebala biti do 3. travnja.

Epidemija pak u Italiji uzima sve više maha. Tamo je dosad zaraženo 7375 ljudi i ta brojka neprestano raste. Umrlo je 366 ljudi. Šestorica zatvorenika poginula su u zatvoru u Modeni tijekom pobune zatočenika u nedjelju popodne, nakon što su se pojavile naznake da bi vlasti mogle zabraniti posjete.

Pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Italija je ušla u "najmračniji sat" u borbi protiv koronavirusa, citirao je premijer Giuseppe Conte Winstona Churchilla u objavljenom intervjuu u ponedjeljak dok je njegova vlada pozvala Europsku uniju da usvoji paket mjera za suzbijanje utjecaja epidemije na gospodarstvo u bloku.

- Posljednjih dana razmišljao sam što sam čitao o Churchillu; ovo je naš najmračniji sat, ali izvući ćemo se - rekao je Conte za novine La Repubblica.

Inače, plan o uvođenju karantene procurio je u medije u subotu i razbjesnio premijera Giuseppea Contea, koji je to nazvao "neprihvatljivim širenjem nesigurnosti, straha i zbrke".

Massimo Galli, čelnik skupine liječnika s milanskog Biomedicinskog istraživačkog instituta koja je uspjela identificirati talijanski soj virusa prošli mjesec, kazao je AFP-u da je to bila "katastrofalna pogreška u komunikaciji" i "apsolutni idiotizam".

Virolog Roberto Burioni dodaje da se radilo o "čistom ludilu".

- Nacrt vrlo stroge odluke je netko dostavio medijima, izazvao paniku i potaknuo ljude da pokušaju otići i odnijeti virus sa sobom, rekao je Burioni.

- I na kraju, jedini učinak je pomoć virusu da se proširi. Nemam riječi.

Tema: KORONAVIRUS: Najnovije o virusu koji se širi svijetom