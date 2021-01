Talijanski mediji javljaju kako su četiri europarlamentarca, Pietro Bartolo, Alessando Moretti, Pier Francesco Majorino i Brando Benefei stigli u subotu na granicu između BiH i Hrvatske kako bi provjerili kako Hrvatska postupa prema migrantima. No, hrvatska policija ih je dočekala s blokadom. Mediji također navode da je situacija bila napeta i da je policija jurila potpredsjednika Komisije EU za građanska prava Pietra Bartola i njegove kolege kako bi ih spriječila da dođu na mjesto kontrole gdje migranti uglavnom budu spriječeni da uđu u Hrvatsku.

- Nakon dugih i beskorisnih pregovora, delegacija i tri novinara su prošli policijsku traku u namjeri da dođu do granice BiH i Hrvatske koja je u tom trenutku bila udaljena manje od 300 metara. Policija je tada dobila naredbu da prestigne grupu i spriječi je da dođe do kontrolnog punkta u šumi. Policajci su nakon jurnjave preko polja stigli grupu, nekoliko njih je zgrabilo novinare, dok je desetak drugih blokiralo prolaz parlamentarcima - opisano je u talijanskom Avveniru.

Oglasio se i Božinović

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i načelnik Uprave za granicu i pomoćnik glavnog ravnatelja policije Zoran Ničeno obratili su se medijima oko cijelog događaja.

Božinović je istaknuo da policija najoštrije osuđuje nepoštivanje zakona RH i pokušaje diskreditiranja institucija.

- Ovo je još jedna u nizu provokacija vezanih za postupanje hrvatske policije u ispunjavanju zadaća, a to je zaštita državne granice - poručio je i dodao kako policija postupa u skladu sa zakonima, no da "nekima to očito nije dovoljno" te pokušavaju dokazati da policija radi upravo suprotno.

- Hrvatska čuva najdulju kopnenu granicu EU u skladu sa zakonom, policiji je to zakonska obveza - istaknuo je.

'Htjeli su prijeći granicu tamo gdje nije granični prijelaz'

Poručio je kako nitko ne može ući u Hrvatsku tamo gdje ulaz nije dopušten jer čemu bi onda služili granični prijelazi te dodao kako su europarlamentarci upravo tako htjeli prijeći granicu.

- Ukoliko netko ispunjava uvjete za međunarodnu zaštitu taj će doći na granični prijelaz. MI ćemo to EU institucijama objasniti. Hrvatski političari su osudili postupanje hrvatske policije, a nikada nisu, da ja znam nisu, stali u obranu hrvatske policije - komentirao je neke od istupa političara i dodao kako su izašli u medije s optužbama, a nisu ni pitali MUP o čemu se radi.

- Oni brane parlamentarce koji su htjeli zaobići hrvatski zakon, unaprijed im je rečeno da ne mogu i sada nas napadaju, a ovi domaći im daju za pravo, e ja to ne mogu razumjeti. Ne mogu razumjeti da hrvatski nacionalni interes nije na prvom mjestu - kazao je ministar.

Ničeno je također rekao kako su EU parlamentarci htjeli prijeći granicu tamo gdje nije granični prijelaz.

- Policija je zaustavila tu grupu na 200 metara od granice, i rekli su im da ne mogu nezakonito prijeći granicu. Sedam policajaca ih je zaustavilo i prepriječilo im put. Oni su u svom razgovoru s našim policajcima pokušali argumentirati svoj prolazak. U tom trenutku su i migranti željeli prijeći granicu. Ponudili smo im da gledaju granicu na nekom drugom mjestu i oni su to odbili. Potom su otišli dalje - kazao je Ničeno.

'To nije bila službena delegacija'

Rekao je i kako je čuo da migrantima netko savjetuje da se namažu sirupom koji izgleda kao krv pa da plasiraju preko raznih udruga to u javnost kako bi diskreditirali policiju.

Što se tiče talijanske delegacije, Ničeno kaže da su ih spriječili da krše zakone.

Božinović je rekao da se nije radilo u službenoj delegaciji, nego da su bili u privatnom aranžmanu. Još ispituju što se sve događalo sa stranice BiH granice.

- Naša poruka aktivistima i političarima je zašto tako nešto ne traže u nekoj drugoj zemlji? Neka se ne zanose time, bilo oni izvan Hrvatske, ali i oni u Hrvatskoj, da će time pokolebati Vladu i policiju da ne provode zakone RH - napomenuo je.

- Želimo istinu i da se razbije ta promidžbu. Ovo nisu ljudi koji su nama bili nepoznati. Bili su u posjetu Porinu, znamo tko su ti ljudi i ovo tretiramo kao da su oni imali namjeru od početka - rekao je.

