Taman kad smo se ponadali... Hladnoća i kiša opet se vraćaju

U subotu će biti toplije nego u petak, uz još pretežno sunčano vrijeme, ujutro ponovno i maglovito. Tijekom dana će biti sve oblačnije, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine, a i vjetrovitije, zbog jačanja jugozapadnjaka, na Jadranu i juga, stoji u prognozi Tomislava Kozarića za HRT.

- Od nedjelje opet hladnije, oblačnije, kišovitije i vjetrovitije. Ponegdje će biti i obilnije kiše, u nedjelju osobito na Jadranu i područjima uz njega, zatim i u sjevernijim krajevima. Bit će i grmljavine, mjestimice vjerojatno i olujnog nevremena, a potkraj ponedjeljka i osobito u utorak moguć je i snijeg, uglavnom u višem je gorju.

- U kopnenom će području puhati većinom umjeren, povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, gdjekad i s olujnim udarima, a na većem dijelu Jadrana od nedjelje često jaka bura, ponegdje i olujna, ne samo na udare. Jugo će se vjerojatno do ponedjeljka zadržati samo na jugu, stoji u prognozi.

- U drugom dijelu sljedećega tjedna povećava se vjerojatnost za malo stabilnije, mirnije i manje hladno vrijeme, uz više sunčanih sati i manje kiše, a dugotrajnije suho, sunčano i relativno toplo razdoblje moguće je tek u posljednjem svibanjskome desetodnevlju.

Subota će biti uglavnom topla i sunčana

- Subotu će Slavoniju, Baranju i Srijemu obilježiti mnogo sunca i topline, te slab vjetar. Ujutro u Posavini može biti i magle, a temperatura će biti oko 8 °C. Poslijepodne pak od 22 do 24 °C.

- Pretežno sunčano bit će i u središnjoj Hrvatskoj, a mogućnost za malo kiše porast će prema kraju dana, kada će biti i oblačnije. Ujutro mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab, poslijepodne do umjeren jugozapadni. Najniža temperatura većinom od 6 do 8 °C.

- Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj prijepodne pretežno sunčano, po kotlinama ujutro mjestimice s maglom, osobito u Lici. U drugom dijelu dana s jugozapada naoblačenje, a krajem dana mjestimice i kiše. Zapuhat će umjeren jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jugo koje će navečer jačati. Najviša dnevna temperatura između 17 i 21 °C, stoji u prognozi Tomislava Kozarića.

- U Dalmaciji pretežno sunčano, a poslijepodne postupan porast naoblake. Vjetar slab, a u drugom dijelu dana do umjeren jugozapadni jugo. More većinom malo valovito, u početku i mirno. Ujutro mjestimce sumaglica, moguće i magla. Jutarnja temperatura od oko 6 °C u Zagori do 13 °C na obali i otocima.

- Na jugu Hrvatske će prevladavati sunčano, u drugom dijelu dana povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, na otvorenom i jugoistočni, a more mirno i malo valovito. Najviša temperatura od 20 °C na obali do 23 °C u zaobalju.

Od nedjelje oblačnije, kišovitije, hladnije...

- Naoblačenje s kišom u nedjelju će zahvatiti većinu kopnenih krajeva, a ponajprije u gorju oborina će biti i obilna. Idući tjedan i dalje kišovito, osobito u ponedjeljak. Uz zahladnjenje u gorju je osobito u utorakmoguća susnježica i snijeg. Zapuhat će jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar s olujnim udarima.



- Na Jadranu u nedjelju većinom oblačno, često uz obilnu kišu i grmljavinu. Obilnije oborine bit će još mjestimice i u ponedjeljak, zatim manje kiše, a u Dalmaciji će biti promjenljivo. Umjereno do jako jugo u nedjelju će na sjevernom Jadranu okrenuti na buru, koja će podno Velebita biti i olujna, osobito u ponedjeljak, te se širiti i prema jugu. Temperatura u padu, zaključio je Tomislav Kozarić u svojoj proznozi.